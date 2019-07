Escucha lo nuevo de Post Malone, Najwa, Ride, Ed Sheeran, Brooke Candy ft Charli XCX, Dellafuente…

Este viernes 5 de julio será, junto con los últimos viernes de 2019, una de las jornadas más tranquilas en cuanto a lanzamientos discográficos de este año. Así y todo, hoy publican nuevos álbumes Jaden Smith (el hijo de Will, con colaboraciones de Tyler, the Creator y su hermana Willow), Marshmello, Machine Gun Kelly, J. Cole & Dreamville, Jesca Hoop y The Soft Cavalry (proyecto paralelo de Rachel Goswell de Slowdive) y Lighthouse Family. Además de la esperada mixtape-debut de Ms Nina que veía la luz un par de días atrás.

Más animada está la cosa en cuanto a singles. Aparte de las canciones presentadas en los últimos días por parte de Rosalía, Mónica Naranjo, Belle and Sebastian, Eguala y Soledad Vélez (las dos últimas estrenadas horas antes en nuestra web), hoy podemos escuchar novedades de Bad Gyal, Najwa (producida por El Guincho), Post Malone ft Young Thug, Ed Sheeran (por partida doble: un tema rockero con Chris Stapleton y Bruno Mars, y una balada con YEBBA), Brooke Candy ft Charli XCX, Skunk Anansie, Dellafuente, Ride, Bonobo, la promesa Au/Ra, Ty Segall, Ralph, Lone, Gorgon City, BTS, Snow Patrol, blink-182, Marcelo Criminal o Dimitri Vegas & Like Mike más un porrón de gente, entre ellos Natti Natasha y David Guetta. También hay temas de Nunatak, El Drogas, Westlife, BJ The Chicago Kid, Nek o Cristina Len (interesante artista R&B de Barcelona que se quedó a las puertas de entrar en OT 2018), además de un tema que une a David Bisbal y Juan Magán.

Entre las curiosidades de la jornada, destacamos las demos inéditas del debut de Florence + The Machine (incluidas en su edición 10º aniversario), una (estupenda) nueva mezcla de un tema de Niki & The Dove, el lavado de cara alternativillo que Tam Tam Go! están aplicando a su cancionero de siempre (tras ‘Espaldas mojadas’ con Izal, hoy Nina de Morgan canta con ellos ‘I Come For You’), otro avance (en este caso por parte del grupo Daughter) del disco que homenajea a Scott Hutchison de Frightened Rabbit y un curioso disco de demos de los primeros años de carrera de David Bowie.