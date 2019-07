10 fotos que no debiste perderte: Madonna, Shaquille O’Neal, Peppa Pig, Rihanna, Boris Johnson, Billie Eilish…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy, descubrimos una (ooootra) nueva faceta de Madame X, descubrimos que AlunaGeorge pasan a ser algo así como un trío, lo que le gusta a Billie Eilish de Barcelona, hasta qué punto está triunfando el álbum debut de Peppa Pig, y las dotes artísticas del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson.

AlunaGeorge pasan a ser tres

Aluna Francis y George Reid conforman uno de los proyectos británicos de esta década que más han despuntado. En los últimos tiempos, Reid había dado un paso al lado y dejaba que Francis fuera la cara visible del grupo que, desde ahora, podríamos técnicamente decir que son un trío, puesto que Aluna ha anunciado una nueva colaboración en camino… con su bebé.

Madame X es… costurera

A Madonna lo de el personaje de ‘Madame X’ le está dando un juego tremendo y lo mismo le vale para un roto que para un descosido… literalmente. En uno de sus (numerosísimos) clips de Instagram, su alter ego se convierte en costurera y, en lo que parece algún ensayo de su inminente gira, se dedica a remendarse unas medias de rejilla con sus propias manos de Reina del Pop. ¡Curranta!

Angèle sin papel

La belga Angèle, hoy una auténtica estrella del pop en los países francófonos, comenzó a despuntar con sus vídeos de Instagram. Unos vídeos en los que canta preciosos “covers”… y otros en los que muestra su desarmante naturalidad. El éxito de ‘Brol’ no la ha cambiado a día de hoy y, lo mismo estrena una canción recién compuesta (ganándose piropos de J Balvin y ¡Miley Cyrus!) que muestra uno de esos momentos incómodos que le suceden a cualquier mortal: usar el inodoro y encontrarte que no hay papel.

Nathy Peluso vs Ventileitor

En el último par de años la argentina Nathy Peluso se ha revelado como una de las artistas jóvenes más asombrosas por sus canciones, sus directos… y su sentido del humor. No tiene el más mínimo reparo en deleitarnos en sus redes sociales con patochadas como esta serie de fotos culminada con un imperdible vídeo, impulsada sin duda por el delirante sofoco veraniego: padeciendo la extrema canícula de los últimos días, Peluso descubre que un ventilador puede producir un efecto vocal tan interesante como el del Autotune.

Rebecca Lucy Taylor y el Mercury Prize

La mitad de Slow Club publicaba a principios de este año un estupendo álbum debut en solitario bajo el alias de Self Esteem. Un ‘Compliments Please’ que bien podría haber estado en la lista de finalistas al Mercury Prize 2019. Nosotros lo pensamos y ella quizá también. Aunque se ha tomado tan a coña el asunto que ha hecho este simpático “vídeo reacción” al anuncio de los nominados.

Peppa Pig, princesa del pop

El fenómeno editorial de 2019 entre los fans más jóvenes… No, no me refiero a Billie Eilish, sino a Peppa Pig, que acaba de editar también su álbum de debut, con sonoro éxito. El caso es que la irrupción de la cerdita animada ha vuelto loco a más de uno, que se ha currado este meme en el que Peppa puede con todas las estrellas del pop, de Lady Gaga a Cardi B, pasando por Taylor Swift o Charli XCX, que se lo ha tomado como “un honor”.

Billie Eilish <3 Barcelona

Y ya que hablábamos de Billie… La estrella oscura del pop, además de hacerse innumerables fotos con otros artistas (recientemente, Avril Lavigne, Travis Scott o Camila Cabello) desatando rumores de colaboraciones con ellos, continúa de gira. Una gira que va estupendamente, aunque la propia Eilish reclama a sus fans algo más de energía, como la que se vivía en sus primeros conciertos, antes de publicar ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. Y como ejemplo ha puesto un vídeo del concierto que ofreció a principios de este año en Sant Jordi Club, Barcelona. La verdad es que el momento, parte de su interpretación aquel día de ‘Copycat’, impresiona.

El extraño caso de Rihanna Button

Mientras seguimos aguardando pacientemente por su disco reggae que en algún momento dijo publicaría en 2019 (al menos se toma el asunto con humor), la vida sigue pasando para Rihanna. ¿O no? A tenor de esta foto subida a su cuenta recientemente, podríamos decir que vive un caso de regresión fisiológica al más puro estilo Benjamin Button. En realidad se trata de la hija de una instagrammer que tiene un parecido con ella verdaderamente increíble, que ha dejado patitiesa a la propia Riri.

Boris Johnson FTW… y WTF

El controvertido Boris Johnson ha ganado las primarias de los “tories” británicos, convirtiéndose así no solo en líder del Partido Conservador británico sino también en Primer Ministro, para disgusto de muchos artistas (a los que se sumaba estos días Jessie Ware, por ejemplo). Una de sus bazas es su capacidad para parecer un tipo divertido y enrollado, capaz de coger una guitarra y marcarse un tema en un mitin. Ahora bien, como repara nuestro estimado Guille Mostaza en este ejercicio de agudeza visual, para eso estaría bien que tuviera alguna noción sobre cómo coger una guitarra y, sobre todo, conocer el uso de una cejilla en el mástil.

Shaq Attack!

No, no, este párrafo no está dedicado a aquel encantador grupo de dancepop británico de los 80, sino a Shaquille O’Neal, el ex-jugador de baloncesto, famoso en general y rapero ocasional. Raramente hablaríamos aquí de él si no fuera por la música, claro, pero no se trata de la propia sino de la ajena. En este caso, nos han fascinado varios vídeos que han aparecido en redes sociales en los que podemos verle en las primeras filas de un concierto en el festival de electrónica Tomorrowland, como un fan más. Pero, no contento con hacer algo de headbanging, acabó uniéndose al pogo que se desató entre la chavalada. El documento es impagable, especialmente las caras de la muchachada que no sabía si empujarle para hacer la gracia o taparse por si le caía un zurriagazo.