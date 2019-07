Carly Rae Jepsen busca el hit facilón junto a Gryffin en ‘OMG’

Carly Rae Jepsen ha publicado este año un álbum que, pese a ciertas reticencias iniciales, tiene toda la pinta de terminar en nuestra lista con los mejores discos de 2019. Se llama ‘Dedicated‘ y contiene singles destacados como ‘Now That I Found You’ o ‘Julien’ que, no obstante, no han sido capaces de conquistar las listas de éxitos.

La suerte de Carly Rae Jepsen en 2019 podría cambiar gracias al tema que acaba de sacar junto al productor Gryffin. Se llama ‘OMG’ y es una concesión a esos medios tiempos de corte dance que han inundado las emisoras de radio y las playlists de Spotify durante el último lustro. Gryffin es un productor americano responsable de canciones como ‘Feel Good’ junto a Daya que han sonado mucho gracias a lo que encajan junto a temas de The Chainsmokers; y aunque ‘OMG’ es ligeramente más sofisticada, encaja más en los cánones de las playlists de hits que los temas de ‘Dedicated’.

Se supone que ‘OMG’ estará incluida en ‘Gravity’, el debut largo de Gryffin en Interscope y del que se lleva hablando durante todo este año. La jugada de Carly Rae Jepsen recuerda a la de Chvrches con Marshmello, quien les ha dado el mayor hit de su vida; pero no es ajena a la propia carrera de Carly. Su mayor éxito tras ‘Call Me Maybe’ y ‘I Really Like You’ terminó siendo el corte ‘Good Time’ que grabó en 2012 junto a Owl City y suma 300 millones de streamings en Youtube.