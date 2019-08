La Lana Del Rey más clásica, en el vídeo doble de ‘Fuck It I Love You’ y ‘The Greatest’

Lana Del Rey sigue con su promoción libre de ‘Norman Fucking Rockwell‘, el álbum que publica el próximo 30 de agosto, y después de estrenar los singles ‘Mariner’s Apartment Complex’, ‘Venice Bitch’ y “hope is a dangerous thing”, la cantante anunciaba a finales de julio la llegada de un videoclip doble para otros dos temas del disco que nos llegan hoy, ‘Fuck It I Love You’ y ‘The Greatest’. Se tratan de la pista 4 y la pista 11 de ‘Norman Fucking Rockwell’, respectivamente, y para el vídeo que acoge ambas canciones, Lana se ha vuelto a dejar dirigir por Rich Lee, quien ya se encargara de los clips de ‘Love’, ‘Lust for Life’ y ‘White Mustang’. El vídeo ha sido estrenado esta tarde tras haberse mostrado un avance en Instagram.

El primero que vemos es el de la balada ‘Fuck It I Love You’, en el que aparece surfeando acompañada de un maromo en shorts como en algunas de las imágenes promocionales del álbum, pintando o cantando en un bar. A continuación, ‘The Greatest’, con un piano beatliano y aspecto de convertirse en otro pequeño clásico, contiene más imágenes avanzadas en Instagram: Lana subida a un barco o poniendo copas en un bar donde hay una gramola con canciones de The National o Bon Iver.

A dos semanas de que llegue a las tiendas ‘Norman Fucking Rockwell’, las novedades musicales de Lana incluso al margen de este disco no han parado. De hecho, recientemente llegaban a las plataformas de streaming dos canciones nuevas de la artista que no formarán parte del disco, en primer lugar, ‘Looking for America‘, la balada que Lana improvisaba tras los tiroteos de El Paso y Dayton; y ‘Season of the Witch’, su versión de Donovan para la película ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’.