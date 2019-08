Escucha lo nuevo de Papa Topo, Elbow, Bat for Lashes, Thom Yorke, Lower Dens, First Aid Kit…

A falta de que entre esta medianoche y mañana lleguen a las plataformas de streaming las nuevas canciones de Missy Elliott, Taylor Swift o Famous, podemos comenzar a actualizar nuestra playlist semanal “Ready for the Weekend” (suscríbete aquí) con algunas de las novedades que hemos conocido durante los últimos días y horas. Entre ellas hay acelerado nuevo single de Papa (‘Sirenear), tenemos nuevo tema con guiño a Abba de Ava Max y nuevo avance del próximo disco de Bat for Lashes (‘Jasmine’).

También hemos conocido singles de los próximos discos de Elbow, Kim Gordon, Lindstrøm, DIIV, Kindness o Lower Dens. Entre las sorpresas, el esperado dúo de Yung Beef y La Zowi, que ha arrasado durante sus primeras horas de vida en Youtube; el sonido de Mura Masa y Clairo juntos; o una nueva colaboración de Thom Yorke con Flea que no habíamos visto venir tan poco tiempo después del último trabajo en solitario del líder de Radiohead.

La lista de novedades la completamos por el momento con cortes nuevos de Charlie Puth, Stefflon Don, beabadoobee, BROCKHAMPTON, That Dog, Blue Hawaii, la canción de 5 Seconds of Mars para ‘Por 13 razones’ o el homenaje a David Berman que han grabado First Aid Kit.