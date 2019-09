Lana del Rey pelea por el número 1 en Reino Unido, pero el de Estados Unidos será para Tool

Lana del Rey ha publicado su nuevo disco este viernes, ‘Norman Fucking Rockwell‘. Programándolo tan sólo una semana después de ‘Lover’ de Taylor Swift, está claro que a su sello Universal no le importaba demasiado el número 1 sobre todo en Estados Unidos, donde Swift sigue aspirando a ser top 1 varias semanas y a discos multiplatino, pero aun así los resultados de Lana están siendo buenos.

Según las primeras midweeks publicadas de extranjis este sábado, ‘Norman Fucking Rockwell’ de Lana del Rey sí aspira a ser número 1 en Reino Unido, aparentemente de manera holgada, tras vender 12.800 copias en un solo día. Estas cifras doblarían al puesto 2, que sería ‘Fear Inoculum’ de TOOL. La tortilla se invertiría en el propio país de Lana del Rey, pues el disco de Tool pelea con el de Taylor Swift por el número 1 del Billboard 200. ‘Fear Inoculum’ está programado que consiga entre 240.000 y 260.000 puntos en su primera semana, mientras que el disco de Lana del Rey vendería entre 50.000 y 60.000 copias en su primera semana, que ascenderían a unos 80.000 puntos sumando streamings y descarga de pistas sueltas.

No se igualará, por tanto, el doble número 1 en UK y USA logrado con ‘Ultraviolence’ y ‘Lust for Life’ (‘Born to Die’ también lo fue en Reino Unido), pero precisamente Lana del Rey puede presumir de tener unas cifras de streaming excelentes y el viernes pasado, día de salida, colocaba 12 canciones de las 14 del disco en el top 200 global de Spotify, todas excepto ‘Bartender’ y la última del álbum. Estos fueron sus resultados a nivel global.

26 Norman Fucking Rockwell

53 Fuck It I Love You

55 Doin Time

70 Cinnamon Girl

83 Mariners Apartment Complex

87 Love Song

108 Venice Bitch

119 The Greatest

122 How to Disappear

123 California

170 The Next Best American Record

182 Happiness Is a Butterfly