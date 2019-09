10 fotos que no debiste perderte: Billie Eilish, Cardi B, Gaga viendo a The Cure, Britney, el nuevo “supergrupo” de los 90…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy, Joni Mitchell se ha dejado ver en un show de Blondie, Beyoncé en uno de Lizzo, Lady Gaga en uno de The Cure… y esto no va solo de artistas en conciertos ajenos. Ojo al “enfado” de Cardi B o al bonus track que os dejamos, un “crossover” inesperado.

Carlos Hernández y la conciliación

Carlos Hernández es un productor e ingeniero de sonido madrileño que ha trabajado con Joaquín Sabina, Siniestro Total, Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, Carolina Durante, Najwa, Sidonie, Nosoträsh, Cecilia Ann, Pereza, Juniper Moon, La Plata… En definitiva, con medio pop español. Así que naturalmente está ocupadísimo, sobre todo si tiene que alternar su profesión con la paternidad, como alegremente hace en esta curiosa imagen que el propio Hernández ha colgado en Twitter.

La conciliación laboral y familiar en mi caso pic.twitter.com/3fe8fe88Ug — Carlos Hdez Nombela (@chnombela) September 8, 2019

Everything But the Girl, The Go-Betweens y The Sundays, juntos

Cuando Tracey Thorn no está publicando divertidos tuits sobre sus experiencias en Australia o las noticias, la cantante de Everything But the Girl y autora en solitario de discos tan recomendables como ‘Record‘ sale a tomar algo. Y en una de sus últimas reuniones sociales precisamente en Brisbane, Australia, parece que los astros se alienaron para que, en el mismo evento, se encontraran por la más absoluta de las casualidades Thorn y miembros de otras dos queridas bandas de los 80-90 como son The Go-Betweens y The Sundays. “Por fin un supergrupo que me mola”, tuitea una seguidora. Sí que mola…

Unexpectedly, at a party in Brisbane, were members of EBTG, the Go-Betweens, and The Sundays pic.twitter.com/7pPBaPFCuR — Tracey Thorn (@tracey_thorn) September 3, 2019

Blondie y Joni Mitchell, también juntas

Un mes antes de la reunión de estas tres bandas, dos de los mayores iconos del pop de todos los tiempos se vieron las caras en Santa Barbara, California. Blondie tocaban en el anfiteatro de Santa Barbara Bowl junto a Elvis Costello y que por ahí se dejó caer la mismísima Joni Mitchell. La autora de ‘Blue’ raramente se deja ver en público (es ya mítica su reciente foto junto al pintor David Hockney) pero esta vez fue una excepción y aquí podéis verla posando junto a Debbie Harry y su compañero de banda Chris Stein, quien no daba crédito, como expresaba en Facebook: “Estoy muerto. No tengo demasiados héroes. Joni Mitchell ha sido tal influencia en mi crecimiento musical que es difícil expresarlo”.

Debbie and Chris tonight with Joni Mitchell in Santa Barbara 😱🥰 pic.twitter.com/c2W1Fyuuuh — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) August 8, 2019

Tyler, The Creator antes de salir a escena

El rapero californiano ha vuelto este año con su nuevo disco y también nuevo personaje. Ambos se llaman ‘IGOR‘ y, si el primero es un estupendo trabajo de rap contemporáneo con las esperables influencias del jazz y el soul clásicos, el segundo es de lo más peculiar. Le hemos visto en el vídeo de ‘EARFQUAKE’ y con las mismas pintas del vídeo suele aparecer Tyler en sus directos. Ahora, el autor de ‘Boredom’ nos ha regalado una pequeña muestra de su ritual pre-concierto. Delante del espejo, con la peluca rubia y traje rosa de rigor, bailes muy sabrosones y una demoledora mirada final, Tyler está listo para la acción.

tyler, the creator's backstage routine has me 💀💀💀pic.twitter.com/pOSyDvKIBe — Genius (@Genius) September 4, 2019

Robyn y Yaeji promocionan su colaboración

Robyn lleva un tiempo publicando remixes de las canciones de ‘Honey‘, su último disco. La de ‘Between the Lines‘ por The Black Madonna puede ser la mejor de todas, pero recientemente ha llegado a las plataformas de streaming una revisión de ‘Beach2K20‘ por Yaeji que también está muy bien. Aunque para ver más en bucle todavía es el vídeo de Instagram que ambas han hecho para promocionar el “remix”. Simplemente interpretan la intro, en la que por teléfono acuerdan cómo llegar hasta la fiesta, pero la mirada final de Robyn, acompañada de ese filtro facial que coloca rayos láser en sus ojos, es muy clara: ambas planean la juerga de su vida.

El “plot twist” de Cardi B

La mayor fan de Camilo Sesto en la República Dominicana está harta de la gente que actúa como si fuera amiga de ella de toda la vida. O algo así. No tenemos muy claro de qué habla Cardi en este vídeo, pero su cabreo no necesita ningún tipo de traducción. Aunque luego llega el final del vídeo y vuelves a no entender absolutamente nada. ¿Importa? No, porque seguramente estarás demasiado ocupado/a partiéndose de risa.

Beyoncé y Jay-Z viendo a Lizzo

El éxito de ‘Truth Hurts’ dos años después de su edición original ha convertido a Lizzo en una superestrella. Y mientras la artista sigue cosechando éxitos, también suma nuevos fans, algunos de ellos tan ilustres como la mismísima familia Carter. Jay-Z es fundador del festival Made in America y ya que Lizzo era una de las artistas confirmadas en el cartel, ni Beyoncé ni el autor de ‘4:44‘ quisieron perdérselo. La primera parece especialmente encantada con ver a Lizzo a pie de escenario y la autora de ‘Cuz I Love You’ ha flipado al ver la imagen: “haced zoom para perder vuestras putas cabezas”.

Lady Gaga viendo a The Cure

The Cure, a punto probablemente de anunciar su nuevo disco, que de momento lleva el título de ‘Live from the Moon’ pero no será en directo, sino su primer trabajo de estudio en más de una década, acaban de actuar en Pasadena, California y una de las asistentes al concierto ha sido Lady Gaga. Sabíamos que Gaga era fan del rock y “amante del heavy metal”, pero no sabíamos que era tan fan de The Cure. Viendo el vídeo de ella bailando una de las canciones como loca, está claro que lo es. “He sentido a mi antiguo yo renacer esta noche, pedazo de concierto”, escribía Stefani después en sus stories. “Cuando la música es mágica”.

gaga at the cure's concert tonight… she's really having so much fun lmao pic.twitter.com/59JXqEtKOz — LOUISE (@alluregaga) September 1, 2019

Christina Rosenvinge, creadora literal de su banda

A inicios del mes de septiembre, los hijos de Christina Rosenvinge han ejercido de miembros de su banda para tocar con ella una versión de Los Ramones. Y la autora de ‘Un hombre rubio‘ no ha dejado pasar la oportunidad de colgar un simpático montaje tipo “antes y después” de ella y sus cachorros, acompañado de un mensaje que no tiene ningún desperdicio: “Pocos músicos pueden presumir de haber hecho una banda de verdad, o sea, literalmente: primero al guitarrista, y después al batería. Willem y Kay. Qué tengáis todos una vuelta al cole muy feliz”. Sobran palabras.

James Blake posa con Billie y Finneas

Otro de los encuentros entre artistas que tanto nos encantan y los usuarios de nuestros foros suelen compartir en el hilo de los “breves encuentros” ha sido el de James Blake con los hermanos más famosos del momento. Nos referimos por supuesto a Billie Eilish y a su hermano Finneas, con los que Blake ha topado durante la celebración del festival Electric Picnic de Laois, Irlanda, en el que tanto el autor de ‘Assume Form‘ como la de ‘bad guy‘ actuaban. Finneas parece algo cansado, pero Billie está que no se lo cree.

Bonus track: Britney entrena con Nine Inch Nails

Mientras continúan los dramas en la vida de Britney Spears, todos muy bien explicados en TMZ y demás tabloides, la intérprete de ‘Lucky’ sigue con su vida, se ha vuelto a oscurecer el pelo y por supuesto le sigue dando al fitness. Y uno de sus últimos vídeos es especialmente bizarro (más de lo normal), pues en él Spears aparece entrenando con ‘Closer’ de Nine Inch Nails de fondo. Ya sabíamos que Britney tiene un gusto musical ecléctico (como debe ser), pero… ¿no pegan más bien poquito canción y vídeo?