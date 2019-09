Alessia Cara / This Summer

¿Qué hace una artista que gana el premio a Artista revelación en los Grammy -un sueño para cualquier persona que se dedique a la música pop pese a su fama de premio maldito– pero cuya carrera, después de este logro, se estanca? La canadiense Alessia Cara iba en camino de convertirse en una nueva Lorde en 2015 con el éxito de ‘Here’, y después el gran recibimiento de temas tan dispares como ‘Scars to Your Beautiful’, ‘Stay’ con Zedd, ‘How Far I’ll Go’ u ‘Out of Love’ confirmaba la promesa. Sin embargo, el gran público parece haber pasado página de ella y su segundo álbum, ‘The Pains of Growing‘, lanzado a finales de 2018, era sorprendentemente ignorado por las masas. De revelación reconocida por los mismísimos Grammys hemos pasado a “underdog” sin que a Cara le haya dado tiempo realmente a mostrar el alcance de su talento.

Así que, respondiendo a la pregunta con la que empieza este artículo, Cara no se ha ido a ninguna parte a reflexionar sobre su lugar en la industria musical (aunque iba a tomarse un año sabático, actualmente se encuentra de gira con Shawn Mendes) sino que ha improvisado un EP durante el verano que ha llamado simplemente ‘This Summer’ y que representa una notable mejoría respecto a su anterior trabajo. En ‘This Summer’ por fin empieza a asomar una artista que está encontrando su propia voz en el pop y el EP incluye al menos dos canciones que se encuentran ya entre lo mejor de Alessia: ‘Rooting for You’, inspirada en parte en aquel meme de Tyra Banks gritando a una modelo en su programa de televisión, es pegadiza y “cool” sin sonar desesperada y cuenta con una producción bastante más compleja de lo que pueda parecer, de obvia inspiración reggae y dub entre la presencia de un psicodélico saxofón y efectos varios, que es un alucine escuchar con cascos; y ‘October’. Esta sencilla canción de pop-rock post-veraniego captura la melancolía de un verano que sabes está apunto de terminar y gracias a su preciosa y atemporal melodía, puede ser la mejor que ha firmado Alessia hasta la fecha.

Hay más ecos dub en el single reggae de ‘This Summer’, ‘Ready’, que sin ser el gran logro del EP, no está mal. Y es que al final, lo mejor de ‘This Summer’ es lo despreocupadas que suenan todas sus pistas de las listas y las modas, algo que se percibe totalmente en las guitarras y ritmos orgánicos de hip-hop de ‘What’s On Your Mind?’, otro de los temas destacados del álbum gracias a su pegadizo estribillo. Puede que no haya un hit tamaño ‘Here’ en este EP, pero es imposible pasar por alto la frescura que desprenden sus pistas y sobre todo lo vibrante, vívida y pr momentos incluso interesante que es su producción. A Alessia claramente le ha sentado bien abordar la composición de estas nuevas canciones sin el estrés ni las presiones que suponen hacer un segundo disco tras ganar un Grammy, y eso se ha terminado notando.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘October’, ‘Rooting for You’

Te gustará si te gusta: Billie Eilish, Lorde, Julia Michaels, Zayn

Escúchalo: Spotify