Amaia estrena su vídeo más ambicioso y reivindica a Bad Bunny en Late Motiv

Amaia publica hoy su esperado nuevo disco ‘Pero no pasa nada‘. Su nuevo single es una de sus canciones más emblemáticas y carismáticas, la que no en vano es la primera canción de la cara B en la edición vinilo, ‘Quiero que vengas’.

Al mismo tiempo se estrena el que sin duda es el vídeo más ambicioso de Amaia, para esta canción. Frente a la sencillez de ‘Un nuevo lugar’, la literalidad de ‘El relámpago’ y la simpatía retrospectiva de ‘Quedará en nuestra mente’, ‘Quiero que vengas’ presenta varias lecturas. Se trata de un vídeo de época rodado en Navarra, dirigido por Santi G. Barrios y Gabriel Pout y en el que Romero desarrolla más su faceta como actriz, si bien al final… volvemos a ver a la Amaia de siempre.

Romero ha acudido esta noche a presentar el disco a Late Motiv, donde la cantante ha reconocido que “si no fuera por OT, no tendría un disco”. Indica que su álbum es “sencillo pero bonito”, y está influido por La Buena Vida y La Oreja de Van Gogh, aunque ojo, también dice que está oyendo mucho a Bad Bunny. También ha aprovechado para promocionar a la co-autora de uno de sus temas, Núria Graham, en el programa. Buenafuente ejerce su paternalismo habitual para recomendar a la cantante que nunca pierda su naturalidad y advertirle que seguirá evolucionando. Eso sí, parece aprender de ella que quizá no hay que tener “una meta concreta en nada” en la vida.