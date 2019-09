Mabel desfila en su propia pasarela en el vídeo de ‘God is a Dancer’, su nuevo single house con Tiësto

Mabel, que este año ha arrasado con ‘Don’t Call Me Up’, publica nuevo single poco más de un mes después del lanzamiento de su álbum debut, ‘High Expectations‘. Se trata de una colaboración con el DJ y productor neerlandés Tiësto que ya hemos incluido en nuestra “playlist” de novedades semanal ‘Ready for the Weekend’, y cuyo vídeo industrial acaba de estrenarse.

‘God is a Dancer’ sorprenderá a cualquiera que haya estado atento a los pasos artísticos de Mabel desde los tiempos de ‘Thinking About You’, pues lejos de los ritmos R&B de aquel o de los ritmos dancehall de ‘Don’t Call Me Up’, es 100% un pepinazo house diseñado para romper la pista de baile. Claro, es Tiësto el artista principal de la canción como prueba la disposición de sus nombres en Youtube y Spotify, pero esto no ha impedido a Mabel incluir ‘God is a Woman’ en la secuencia de su disco y además en primer lugar.

¿Hit al canto? Todo puede pasar con Mabel, cuyo disco se mantiene dignamente en la lista de ventas británica (top 22), aunque la cantante va a tener difícil repetir el milagro que ha sido el éxito de ‘Don’t Call Me Up’. ‘Mad Love’ ha funcionado bien en listas, pero no tanto y pese a que ‘Bad Behavior’ se publicó antes, el tema que más ha despuntado del álbum al margen de sus primeros singles ha sido la balada ‘OK (Anxiety Anthem)’. Os recordamos que Mabel actúa en Madrid y Barcelona el próximo mes de febrero.