Ready for the Weekend: escucha lo nuevo de Amaia, Tove Lo, Sufjan Stevens, Mariah Carey, Wilco, Rels B, Caliza…

Como viene siendo habitual en las semanas de mayor actividad discográfica, adelantamos al jueves la playlist semanal de novedades Ready for the Weekend. Y es que a estas alturas de semana se acumulan ya numerosas canciones interesantes. Por un lado, porque anticipan o se incluyen en los discos que este viernes lanzan Amaia –por fin, su ansiado álbum debut– y Tove Lo, además de Liam Gallagher, Parade, Vivian Girls, Lagartija Nick, M83, Keane, Brittany Howard (la imponente vocalista de Alabama Shakes), The Levitants o Cashmere Cat, además de EPs nacionales como los Tiger and Milk (indie rock) o el rapero Cráneo. También celebramos la mixtape-debut de la prometedora Slayyyter, imprescindible para fans del future pop tamizado por el filtro PC Music. [Foto Sufjan Stevens: Michael Wilson.]

Y por otro, los singles que en los últimos días han presentado Alicia Keys (feat. Miguel), Céline Dion, Princess Nokia, Los Punsetes, La Bien Querida (feat. J de Los Planetas), Caroline Polachek, 091 o Mandy Moore. Con ellos, también Wilco, Field Music, Hannah Diamond –con producción de Danny L Harle–, Rels B, DIIV, Okay Kaya, Jonathan Wilson, Cabiria, Teebs feat. Panda Bear o Van Morrison.

Por último, la playlist incluye también el adelanto del próximo disco que publicará Sufjan Stevens, ‘The Decalogue’, la música que creó para una obra de ballet estrenada en 2017. Además, un single de Caliza en el que, junto a un inédito, presenta una reinterpretación del mítico ‘Making Plans with Nigel’ de Squeeze, transformado en ‘Planes para Nacho’. Y también, una canción totalmente nueva de Mariah Carey que ha prestado para la cabecera de la precuela de la serie ‘Black-ish’, titulada ‘Mixed-ish’, protagonizada por Tracee Ellis Ross.