La Bien Querida y Carlos Vermut retratan el amor como una maldición en ‘Me envenenas’

A un par de días de la publicación de su nuevo disco ‘Brujería’, La Bien Querida nos adelanta la que se intuye como una de las piedras angulares de este trabajo. Se trata de ‘Me envenenas’, una canción que engancha de inmediato, puesto que, aunque alberga la esencia melódica tan reconocible de las canciones de Ana Fernández-Villaverde, es más sencilla, directa y contundente que nunca.

Su gancho es exiguo –aunque va mutando en el desarrollo del tema–, y se repite una y otra vez a lo largo de la canción, con una letra que relata estados físicos y mentales o acciones (“Me encuentras, me desarmas, me asaltas / Me levantas la falda y me enciendes / Me apagas, me acompañas”, comienza) que uno es capaz de sentir cuando se enamora, transformándonos, convirtiéndonos en personas diferentes y no necesariamente mejores, enfermándonos, envenándonos. Todo eso se completa con una inusitada potencia rítmica que dispone Carlos René (de Axolotes Mexicanos, su nuevo productor) y que va generando un vendaval a base de guitarras furiosas que ascienden en espiral, como sus versos.

Por si la fuerza de la canción fuera poca, el single potencia su lanzamiento con un fantástico vídeo que viene firmado por nada menos que Carlos Vermut. El premiado director de ‘Diamond Flash‘, ‘Magical Girl‘ y ‘Quién te cantará‘, amigo personal de La Bien Querida, ha escrito y dirigido un clip filmado en Tokio, a raíz de una idea que le rondaba hace tiempo y que él mismo explica:

“El video musical del tema ‘Me Envenenas’ nace de una idea que comenzó a dar vueltas en mi cabeza hace un par de años. Era la idea de una tímida oficinista japonesa que tenía el fetiche de disfrazarse de fantasma por las noches. Vestida de fantasma daba rienda suelta a sus deseos y salía a pasárselo bien por las calles de la ciudad sin que nadie la reconociera. Cuando hablaba con Ana sobre el vídeo de ‘Me Envenenas’ teníamos claro que queríamos una historia. Era importante que tuviese una narrativa. Después de darle varias vueltas, la idea de la oficinista fantasma volvió a mí y encontré en ‘Me Envenenas’ la excusa perfecta para poder hacer realidad aquella idea”. Carlos Vermut

Tal cual, el vídeo de ‘Me envenenas’ casa ambas ideas, dando esa motivación a la persona envenenada –la oficinista-fantasma, un homenaje manifiesto a iconos del terror contemporáneo como ‘Ring’ y ‘Dark Water’– para encauzar su frustración al no ser correspondida sentimentalmente, o no como ella sueña.

‘Me envenenas’ es el tercer single de ‘Brujería’ tras ‘¿Qué?‘ –dueto con Diego Ibáñez de Carolina Durante– y ‘La fuerza‘ –con coros de J de Los Planetas–. Este viernes se publica con una cuidada edición física, y en las próximas semanas La Bien Querida comienza a presentar el disco en directo: el 16 de noviembre en la Sala Joy Eslava de Madrid –entradas ya agotadas–, el 17 de noviembre en La [2] de Apolo de Barcelona y el 17 de enero de 2020 en la Sala Moon de Valencia.