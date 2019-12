Jay-Z celebra su 50º cumpleaños volviendo a Spotify: playlist con sus 50 temas más oídos en Tidal

Jay-Z cumple hoy 4 de diciembre 50 años. Su manera de celebrarlo ha sido volviendo a subir su catálogo a Spotify, de donde había desaparecido hace 2 años, quizá por respeto a la plataforma por la que tan firmemente apostaba rodeado de superestrellas del tamaño de Daft Punk o Kanye West, Tidal.

Con motivo del aniversario de ‘Lemonade’, Beyoncé subía el pasado mes de abril dicho álbum a Spotify y era cuestión de tiempo que Jay-Z se subiera al carro también. Desde hoy discos como ‘The Blueprint’ vuelven a estar disponibles en la plataforma sueca, lo que celebramos con una playlist para Spotify con sus 50 canciones más escuchadas en su hogar, Tidal. ¿Cuáles son?

La lista de temas más escuchados en Tidal es interesante porque no está tan pervertida por las playlists editoriales de moda. En casi todos los casos apuntan a los “greatest hits” de cada artista. La lista está encabezada por hits tan célebres como ‘Niggas in Paris’ con Kanye West y ‘Empire State of Mind’ con Alicia Keys, y si bien Jay-Z no está tagueado en algunas colaboraciones tan icónicas como ‘Crazy In Love’ y ‘Umbrella’, que son canciones de Beyoncé y Rihanna, sí aparecen varias colaboraciones con Knowless, la primera de ellas salida de la banda sonora alternativa de ‘El rey león’.

La lista de Tidal revela la buena aceptación que han tenido las últimas entregas de Jay-Z, ‘4:44‘ y ‘Magna Carta… Holy Grail‘, y también su álbum junto a Kanye ‘Watch the Throne‘. De hecho se hacen de rogar algunos temas tan icónicos como ‘Run this Town’ de ‘The Blueprint 3′, ’03 Bonnie & Clyde’ de ‘The Blueprint 2’, ‘Hard Knock Life (Ghetto Anthem)’ o ‘U Don’t Know’ de ‘The Blueprint’. Os dejamos con la playlist de hits, si bien faltan 3 temas que no están en Spotify pero sí en Tidal, como la colaboración con James Blake ‘MaNyfaCedGod’. Como curiosidad, la multiplatino ’99 Problems’ está fuera del top 50 de lo más oído de Jay-Z, exactamente en el puesto 77.