Si Camila Cabello se la pega con ‘Romance’, no se notará gracias a ‘Señorita’

Camila Cabello publica hoy 6 de diciembre ‘Romance’, su segundo disco tras el éxito de su notable debut, ‘Camila’. Si este salía en el primer mes del año, el nuevo sale en el último. Consolidada como una superestrella del pop internacional gracias a ‘Havana’ y ‘Never Be the Same’, la cantante llega aquí en cambio en una situación crítica: ni uno solo de los diversos adelantos que ha lanzado Camila en solitario para presentar este disco resiste ahora mismo en el Billboard Hot 100.

Mientras ‘Liar‘ permanece en un modesto top 32 en Reino Unido, ni esta ni ‘Shameless’, ni ‘Cry for Me’, ni ‘Easy’, ni ‘Living Proof’ han calado demasiado, si bien algunas de las cuales se crecen -como siempre pasa- en la secuencia del disco. Especialmente ‘Liar’ y ‘Cry for Me’. El “focus track”, es decir, el tema que se ha sugerido a las playlists de novedades de hoy es la urbana ‘My Oh My’ -¿por qué no se lanzó para Halloween?-, mientras que ‘Should’ve Said It’ parece postularse como nuevo ‘Havana’. Pero el disco está en verdad plagadísimo de baladas, lo que incluye incluso la tibia aportación de Finneas, hermano y productor de Billie Eilish, en ‘Used to This’.

¿Hay un “dark horse” escondido en todo esto, especialmente ahora que llega la Navidad? ¿Puede ser ‘My Oh My’ uno de los grandes temas de pop de 2020? Alexis Petridis de The Guardian ya ha suspendido el disco. Pero aunque los peores pronósticos se cumplan, su equipo y/o ella han estado muy hábiles y ‘Señorita’, el pelotazo pegado junto a Shawn Mendes, uno de los mayores hits de 2019 en todo el mundo, aparece en la secuencia. De esta manera, el disco se garantiza la presencia en el Billboard 200 prácticamente de por vida, venda lo que venda y se escuche lo que se escuche, debido a las controvertidas normas de la tabla americana.

Cuando hablemos del segundo disco de Camila Cabello en el futuro sabremos que ‘Señorita’ estaba ahí y además, su presencia no se limita a bonus track sino que es la pista 5: quizá pueda contagiar de entusiasmo a esa primera mitad del álbum que incluye varios de los singles que ya conocemos, como ‘Living Proof’, que acaba de interpretar descalza y rodeada de flores en el programa de Jimmy Fallon, y ‘My Oh My’.