‘Papa Wants the Best’ fue la respuesta de Danny Aiello a ‘Papa Don’t Preach’

Esta semana ha muerto a los 86 años Danny Aiello, un secundario muy conocido sobre todo durante los 70 y los 80 gracias a su participación en películas tan imprescindibles como ‘El Padrino II’. Le vimos en ‘Muerte de un jugador’, ‘La tapadera’, ‘Melodía para un asesinato’, ‘La rosa púrpura de El Cairo’ o tan recurrentes en televisión como ‘Hechizo de luna’.

Gracias a la confianza que depositó en él Spike Lee en ‘Haz lo que debas’ logró una nominación al Oscar, e indudablemente todos los fans de la música pop de los 80 le conocerán por haber interpretado al padre de Madonna en ‘Papa Don’t Preach’. Seguramente su origen italoamericano contribuyó a que le dieran el papel, pues el padre de Madonna es inmigrante italiano (porta una camiseta “Italians Do It Better” en el vídeo), y el vídeo es tan icónico en su realismo que muchos crecimos pensando que Danny era el verdadero padre de Madonna.

‘Papa Don’t Preach’ de Madonna fue el mayor hit mundial de todo el año 1986, y de hecho últimamente estaba viviendo un “revival” entre lo más escuchado de la artista tanto en Youtube como en Spotify. Lo que no todos saben es que Danny Aiello llegó a grabar una canción de respuesta a ‘Papa Don’t Preach’. Se llamaba ‘Papa Wants the Best’ y la escribió Artie Schroeck, quien había arreglado décadas atrás la versión de ‘Can’t Take My Eyes Off You’ de Frankie Valli o la de ‘I’ve Got You Under My Skin’ de Four Seasons.

Y si ‘Papa Don’t Preach’ era un canto de independencia frente a un padre, hablando sobre el derecho a decidir sobre un embarazo, ‘Papa Wants the Best’ era su chanante respuesta “papa sólo quiere lo mejor para ti” o “papá solo quiere ayudarte a distinguir el bien del mal”. La primera frase era “Papa’s not preaching” y en estos letra y vídeo, la madre también ha muerto como fue el caso en la vida real de Madonna. Una idea que culminaba con una persistente subida de medio tono.