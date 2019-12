Taylor Swift celebra su 30 cumpleaños anunciando que será cabeza de cartel de Glastonbury 2020

Taylor Swift cumplía el viernes 30 años sin dejar de recibir parabienes: a su récord de premios en los AMAs superando a nada menos que Michael Jackson, se sucedía su nombramiento por parte de Billboard como la Mujer de la Década en el mundo de la música, dejando un discurso que dio muchísimo que hablar.

Y seguimos para bingo: tras la fiesta de cumple que celebraba este fin de semana con amigos ilustres como Jack Antonoff, Camila Cabello, Halsey, Blake Lively o Gigi Hadid, Swift comunicaba a través de Twitter que estaba “extasiada” por poder ser cabeza de cartel del festival de Glastonbury 2020. El ya mítico festival británico celebrará su 50º aniversario el próximo año y Taylor es el tercer nombre de su cartel que se conoce tras anunciarse a Diana Ross y Paul McCartney previamente.

Swift estará en el festival de la familia Eaves el próximo junio como parte de la rama europea del tour-presentación de su disco ‘Lover‘. Una gira que por primera vez tendrá también parada en España: será en el festival Mad Cool 2020, donde fue anunciada semanas atrás junto a Billie Eilish en una apuesta distinta por el evento madrileño de abrirse a públicos variopintos.

I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary – See you there! 💋 pic.twitter.com/2gJ40mEiDH

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 15, 2019