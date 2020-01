David Bisbal / En tus planes

David Bisbal se apunta el tanto de protagonizar el primer gran lanzamiento de 2020, logrando colocar un single hasta en el “New Music Friday” de Spotify a nivel mundial. Afronta este disco con varios singles de streamings millonarios pero también con la amargura de haber decepcionado a algunos de sus seguidores por haberse entregado a la esclavitud de los “featurings”. El pasado verano decidía responder las críticas de una fan, algo que recomiendan 9 de cada 10 expertos: ella decía que en los tiempos de ‘Bulería’ no necesitaba a nadie para construir un hit. Él respondía de manera nada airada: “tú a mí no me conoces de nada”.

El caso es que ‘A partir de hoy’ con Sebastián Yatra es muy holgadamente la canción más exitosa de toda la carrera de David Bisbal y, a fin de cuentas, un poco de reggaetón y latineo no suena nada forzado para el intérprete de ‘Ave María’. Más bien parece la evolución natural del que ha resultado el verdadero ganador de OT1 en cuanto a popularidad y ventas. No es como aquel disco en el que se puso a jugar con la electrónica para horror del mundo. Así, ‘En tus planes’ es un álbum que equilibra la vena de agitado “latin lover” del cantante con la baladista, casi a partes iguales. Por un lado está su tema junto a Juan Magan, ‘Bésame’. Por otro, la orquestada ‘La necesidad’, cuyo estribillo recuerda a ‘Bailar pegados’ de Sergio Dalma. Y así todo el rato.

El resultado, con alguna rareza como la oriental ‘Cuentas claras’, no es tan distinto a lo que nos han ofrecido los entretenidillos discos de Maluma, Becky G o Natti Natasha, pero aquí se echa de menos algo de maldad, picardía y despelote. Apenas ‘Amor amé’ arranca una sonrisa, aunque ni roza el desparpajo de Las Grecas: deja con muchas ganas de recuperar ‘Achilipú’. Bisbal apuesta en cambio por la posición de un galanzote algo anacrónico, cantando de manera reiterada al amor posesivo. “Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte”, “robarte un beso al amanecer es lo único que pido”, “tengo la estrategia de convencerte a diario”, “que pasen los años pero tú siendo mía” y “qué tengo que hacer para que vuelvas” son algunas de las frases de ‘En tus planes’, ‘A partir de hoy’ y ‘Perdón’, esta al menos con la réplica femenina de Greeicy. Su posición puede sentar mejor a un género desgarrado, vehemente, teatral como la ranchera (Alejandro Fernández es el invitado de ‘Abriré la puerta’), pero el pop de 2019 ya manejaba otros códigos y estamos en 2020. Cuando en ‘Si tú la quieres’ repite que “el mundo entero tiene celos”, parece mentira que esta canción sea posterior a ‘Pienso en tu mirá‘.

Calificación: 4/10

Lo mejor: ‘Amor amé’, ‘Abriré la puerta’

Te gustará si te gusta: lo mismo Alejandro Sanz que Maluma, y su voz