Rihanna, tómate todo el tiempo que quieras con tu nuevo disco

“Rihanna vuelve a no sacar disco” se ha convertido en una de las no-noticias musicales más comentadas año tras año. De hecho, el próximo 28 de enero se cumplen cuatro años desde el lanzamiento de ‘ANTI‘, el último trabajo de la barbadense hasta la fecha y un disco que ha sido clave en su carrera como demuestra su gran aceptación actual. En general parece no haber duda de que es su mejor disco, y en el repaso a su discografía que realizaba nuestra redacción pocos meses después de su edición quedaba en segundo puesto, solo por detrás de ‘Loud‘.

Ya es tradición leer por todas partes a fans de Rihanna ansiosos por escuchar un nuevo disco de la intérprete de ‘Work’, tanto que si por ellos fuera sacaría disco cada seis meses cual Ariana Grande; y ella ha terminado entrando en el juego troleándoles en entrevistas o en las redes sociales. Hace unos días publicaba en Instagram el vídeo de un perro bailando música como loco con el mensaje: “esta soy yo escuchando mi noveno disco y negándome a lanzarlo”. Estén o no los mensajes impacientes de los seguidores de Rihanna ejerciendo algún tipo de presión insana sobre la artista, lo cierto es que estos empiezan a ser un poco cansinos, primero porque Rihanna no debe a nadie ningún disco y, segundo, porque si ‘ANTI’ es el estándar más elevado al que se la está sometiendo, quizá lo que deberíamos estar pidiendo a la cantante es que se tome incluso más tiempo con ese nuevo lanzamiento.

La historia ha puesto a ‘ANTI’ en un muy buen lugar: aunque su nota en Metacritic es de 73 sobre 10 (superada solo por la de ‘Rated R‘), numerosos medios como Rolling Stone o Pitchfork lo han incluido en sus repasos a los mejores discos de la década (no así Rockdelux, por ejemplo). Y entendida como la obra en que Rihanna finalmente lograba su deseada independencia artística, esta era capaz tanto de madurar su imagen como de producir tres “monsters hits” como ‘Work’ con Drake, ‘Needed Me’ y ‘Love On the Brain’. Especialmente las dos primeras han sido enormemente influyentes en el pop actual, mientras la tercera ha adquirido más éxito incluso con el tiempo. De hecho, actualmente es la canción de Rihanna más escuchada en Spotify… y fue un cuarto single. Por su parte, no son pocos los que consideran una injusticia el fracaso comercial de ‘Kiss it Better’ (yo prefiero el remix de KAYTRANADA).

Dicho esto, ‘ANTI’ es, en mi opinión (no necesariamente la de este medio), un disco sobrevalorado. Sin entrar en que el número 1 del álbum en el Billboard fue literalmente comprado, el octavo álbum de la artista es hasta la fecha reflejo de la Rihanna más madura y menos sometida a las modas, pero siempre ha sido un disco irregular. Aunque su primera mitad contiene ‘Work’, ‘Needed Me’ y una serie de “album tracks” estelares como ‘Consideration’ con SZA o ‘Desperado’, la segunda es un verdadero batiburrillo de estilos sin sentido ni siquiera entre ellos (especialmente la versión-karaoke de Tame Impala). Ante una obra tan destartalada, con tan poca cohesión interna, nunca ha habido duda de que ‘ANTI’ es un disco-producto de laboratorio y de “writing camps”… lo cual no tendría absolutamente nada de malo si estuviera tan bien unificado como un ‘Fever‘, un ‘Blackout‘ o un ‘BEYONCÉ‘. No es el caso de ‘ANTI’ por las razones expuestas.

Si algo hace Rihanna una artista inigualable es su talento como intérprete: su personal voz es icónica en sí misma y es capaz de adaptarse a mil estilos. Sin embargo, como autora de discos aún no es la mejor que puede llegar a ser. ‘ANTI’ no es una obra total y creo que su presencia en las mencionadas listas se debe más al valor de Rihanna como artista en esta década recién terminada que a la calidad del álbum en sí. Lo cual es legítimo, pero realmente creo que Rihanna aún no ha publicado su gran obra maestra. Puede que esta sea el disco de reggae que está preparando o puede que no (de hecho la artista está trabajando en dos discos diferentes), pero lo que está claro es que no necesita darse prisa para sacarlo y menos para apaciguar la espera de unos fans que siguen esperando que produzca discos cual fábrica. Por mí, que se tome todo el tiempo que quiera…

