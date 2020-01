Morrissey estrena la sorprendente (y larga) ‘Bobby, Don’t You Think They Know?’

Apenas unos meses después de publicar el álbum de versiones ‘California Son‘ Morrissey aseguraba que tenía a punto un disco “demasiado bueno para ser verdad, demasiado verdadero para ser considerado bueno”. Y no mentía –en lo de que lo tenía a punto, al menos–, puesto que hoy mismo anuncia la publicación de ese trabajo.

Se trata de ‘I Am Not a Dog On a Chain’, un álbum producido de nuevo por Joe Cicharelli, y verá la luz el 20 de marzo. Según NME, el veterano productor asegura que se trata de su disco “más valiente y aventurado hasta la fecha”. Lo cierto es que podría ser un cliché, si no fuera porque sin duda su primer adelanto parece ir por derroteros poco cómodos. ‘Bobby, Don’t You Think They Know?’ es una pieza que se aproxima a los seis minutos de duración y que muestra un marcado carácter electrónico, repleto de sonidos sintéticos incluso en su marcado bajo, que tiene una querencia soul y blues. Aunque sin duda el aspecto más sorprendente son los contrapuntos soul que le da una leyenda de la Motown como Thelma Houston, acentuados por unos saxos muy Bowie en la parte final. ¿Seguirá esos derroteros todo el disco?

Tracklist de ‘I Am Not a Dog On a Chain’:

‘Jim Jim Falls’

‘Love Is On Its Way Out’

‘Bobby, Don’t You Think They Know?’

‘I Am Not A Dog On A Chain’

‘What Kind of People Live in These Houses?’

‘Knockabout World’

‘Darling, I Hug A Pillow’

‘Once I Saw the River Clean’

‘The Truth About Ruth’

‘The Secret of Music’

‘My Hurling Days Are Done’