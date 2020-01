Curiosidades en las listas de lo mejor de 2019 para Rockdelux

Son los últimos días para acercaros al kiosco para comprar Rockdelux, así que librados de las acusaciones de “spoilers” recibidas en otras ocasiones, procedemos a analizar someramente sus listas de lo mejor de 2019, como es habitual. La revista de Santi Carrillo con Juan Cervera a la cabeza de la redacción ha escogido ‘MAGDALENE’ de FKA twigs como disco del año, lo cual viene a decir que esta cabecera, Mondosonoro y nosotros mismos hemos coincidido en el número 1, como ya sucediera el año 2011 con ‘Let England Shake’ de PJ Harvey.

El podio lo completan ‘Ghosteen’ de Nick Cave & The Bad Seeds y ‘Igor’ de Tyler the Creator, seguidos del último álbum de Solange. Billie Eilish y Lana del Rey, en principio no tanto del gusto estético de RDL, aparecen muy bien posicionadas en los lugares 5º y 6º, respectivamente. Billie es además la Canción del Año para Rockdelux con ‘bad guy’. Curiosamente, en cuanto a Lana, han apostado por la versión de ‘Doin’ Time’ (número 10).

Swans, Fontaines DC, Purple Mountains, Kate Tempest y Bill Callahan, como era de esperar, aparecen en la tabla, ¿pero qué pasa con la música pop? La revista da el sí a los álbumes de Charli XCX, Ariana Grande y Lizzo pero no a los de Tove Lo o a Clairo, quien sí aparece en canciones. En cuanto a artistas que han aparecido en unas listas sí y otras no, no han calado para ellos Michael Kiwanuka ni Madonna (portada de verano en este medio), pero sí Caroline Polachek, James Blake y Bon Iver.

En nacional, el gran ganador es ‘Sombrero roto’ de Kiko Veneno, como se deducía del especial con lo mejor de la década, seguido por el álbum de Fuerza nueva y ‘La gran esfera’ de La Casa Azul. Hay una gran valoración de los últimos discos de Hidrogenesse y Manel frente a otros de mayor acogida popular como Carolina Durante, Novedades Carminha y Cupido, que aparecen en lugares más modestos. No obstante, en una lista de hasta 45 puestos nacionales lo duro es no estar. No esperábamos encontrar a Vicente Navarro, Delaporte o Miss Caffeina pero es que tampoco ha habido suerte para Los Estanques, Derby Motoreta’s, Sen Senra, Estrella fugaz y, de manera muy llamativa, León Benavente. La revista se apunta el tanto de incluir a Rodrigo Cuevas pese a su edición tardía en 2019. No podemos dejar de apuntar la ausencia de Amaia en disco, canción, single, vídeo y concierto, dada la buena relación e identidad editorial entre revista y Primavera Sound, donde Romero ha actuado y este año vuelve a actuar.

Como en los últimos años, en plena era de debate musical constante en que nos encontramos, el gran tanto que se apunta Rockdelux es que su exhaustividad llega a las listas de conciertos, libros, libros pop, películas y series del año, estas dos últimas listas coronadas por ‘Retrato de una mujer en llamas‘ y ‘Fleabag‘. Cada una de estas áreas cuenta con un top 20 o top 25 propio y ahí es donde podrás sumergirte en qué se te ha escapado mientras debatías por enésima vez si estabas harto de Rosalía o Carolina Durante no eran verdaderamente underground.