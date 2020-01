Escucha lo nuevo de Destroyer, María José Llergo, Caribou, Kesha, Single, Monterrosa, Demi Lovato, Incubus…

La primera semana de febrero de 2020 está marcada en el plano comercial –en teoría, al menos– por la publicación de los nuevos álbumes de Kesha, Meghan Trainor y el ex-One Directtion Louis Tomlinson, sumados –sobre todo en el mercado estadounidense– a un álbum sorpresa publicado por Lil Wayne. En un ámbito más alternativo (e interesante para algunos de nosotros/vosotros), los lanzamientos más significativos de la semana serían el nuevo álbum de Dan Bejar como Destroyer y el EP debut de María José Llergo, además de los nuevos discos de Dan Deacon, Blossoms, Torres, Poliça, Drive-By Truckers, Polock y Ben Watt, además de EPs de Wild Nothing y Nicola Cruz. En el mundo alternativo español, se han publicado discos de Ecoband, María Laín y Sienna.

Hemos comenzado el día descubriendo el nuevo single con aspiraciones de hit de Dua Lipa, a los que se suman nuevos temas de Incubus, Hayley Williams, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Single, Monterrosa, The New Raemon, H.E.R., Monarchy, Amber Mark, Allie X, Niños Mutantes, Anna Calvi ft. Courtney Barnett, Hard GZ, Mow, Yung Beef, Chico Blanco, Rumer, Trepàt, DAWN, Declan McKenna y muchos más.

Además, no olvidamos los temas que en los últimos días han venido presentando Gorillaz, Justin Bieber, Triángulo de Amor Bizarro, Demi Lovato, Hidrogenesse o Austra. No faltan el tema con el que Blas Cantó representará a España en Eurovisión y descartes/inéditos de los últimos y fantásticos trabajos de Kate Tempest y Tyler, the Creator.

