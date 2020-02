Alejandro Fernández deja sin top 1 en España a Justin Bieber; Tame Impala, top 6 de ventas y streaming

La noticia que deja hoy la lista de álbumes española es el número 1 de ventas de Alejandro Fernández con ‘Hecho en México’, que sin embargo solo alcanza el número 52 en la tabla de streaming. En el puesto 2 aparece Justin Bieber con ‘Changes‘, que repite el dato de ‘Purpose‘ en nuestro país, y en el 3 Vega con ‘Diario de una noche en Madrid’, nuevo disco en directo sobre el que hemos tenido oportunidad de hablar recientemente con la cantautora cordobesa.

El disco de Vega no ha sido editado en streaming y por tanto no aparece en su correspondiente tabla, donde Bieber repite en el 2 con su nuevo disco. Y el que debuta también en el mismo número de ambas tablas es Tame Impala con ‘The Slow Rush‘, que es top 6. ‘Currents‘ había alcanzado el top 8 de ventas, conque esta es la mejor posición comercial de Tame Impala en nuestro país.

En cuanto al resto de entradas en la lista de ventas, ‘Valiente de tus miedos’ de María Artés entra en el número 7, ‘0001’ de Blauut en el 8, ‘All About Luv’ de MONSTA X en el 16, ‘Gilipollas no tiene traducción’ de Def Con Dos en el 18, ‘Astroworld‘ de Travis Scott en el 36 (ya había sido número 1 de streaming), ‘Splid’ de Kvelertak en el 45, ‘London Apocalypticon’ de Kreator en el 55, ‘Marjorie’ de Núria Graham en el 55, ‘And It’s Still lright’ de Nathaniel Rateliff en el 72 y ‘Clé: Levanter’ de Stay Kids en el 85. En streaming, la única entrada aparte de Alejandro Fernández la protagonizan los concursantes de Operación Triunfo 2020 con el disco de la gala 5.