‘Hoy la bestia cena en casa’ de Zahara genera controversia con su inclusión en la próxima gala de Operación Triunfo

Un año y medio después de que se avanzara como primer single de ‘Astronauta‘, ‘Hoy la bestia cena en casa‘ de Zahara genera incluso más controversia que cuando se publicó. La razón, como no podía ser de otra manera, viene de Operación Triunfo que, pese a no vivir sus mejores tiempos en cuanto a audiencia televisiva, sí tiene gran repercusión en redes sociales por nimia que sea la cuestión. En este caso, tras anunciarse el reparto de temas para la gala 9 del próximo domingo que, recordemos, será sin público debido al coronavirus. Cuando ese tema de la artista jienense fue asignado a la concursante Eva Barreiro, esta se mostró incómoda y disconforme con la canción.

Pero no porque no le gustara o estuviera disconforme con la vis políticosocial de su letra contra la misoginia, sino porque entiende que a ella le va mal cantar en español porque su voz le suena rara en esta lengua. Por suerte para ella, es gallega, porque si fuera catalana hubiera ardido Troya. Tiene la suerte (o la desgracia) de que la propia autora de la canción pudo hablar con ella sobre el tema, dado su papel en esta edición como profesora de cultura musical. Zahara la tranquilizó e invitó a quitarle importancia para rebajar la presión que estaba sintiendo la triunfita.

La razón de su incomodida no era, por tanto, que ella sea votante de Ciudadanos y le incomode dejar en mal lugar a Albert Rivera, al que muchos identificaron como la supuesta “Bestia” contra la que se revolvía la canción. Cuando se publicaba ‘Astronauta’, Zahara ya nos dejaba claro que la denuncia de la canción era más genérica que personalista, y que aunque en una frase apela a la gestación subrogada, no es el tema principal de la canción. Aún así, en las última horas algún usuario de Twitter partidario de ese tipo de métodos para lograr la paternidad ha afeado al programa la elección de la canción. “Se trata de una canción que va en contra de la #gestacionsubrogada y de tantas familias formadas por esta técnica” decía el mensaje de un usuario de la red social, apelando al director de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, y a la directora de la Academia, Noemí Galera, por su decisión. El responsable máximo del talent-show le respondía de manera concisa y bastante clara: “Pides mi opinión? Yo soy padre adoptante. Esta es mi opinión”.

Lejos de apaciguar así la polémica, parece evidente que este domingo muchas miradas volverán a estar puestas en Operación Triunfo. Y, una vez más, no por razones estrictamente artísticas. A todo esto, tras su exitosa “gira bajona”, Zahara retomará (coronavirus mediante) las presentaciones de ‘Astronauta’ a partir del mes de abril, con esta canción, precisamente, como momento especialmente catártico.

Eva: "No me encaja con mi voz, me ha dado rabia que me dieran esa canción. No me han puesto una canción lenta desde que estoy aquí. Es un tipo de rollo que a mí no me va y se ha demostrado. No me quedan bien."

