Kleerup / 2

Kleerup es un nombre indisociable de Robyn por mucho que haya llovido desde ‘With Every Heartbeat’. En el debut del productor sueco, editado en 2008 estaba aquella colaboración, así como otras junto a Lykke Li y Neneh Cherry, por ejemplo; pero desde entonces no hemos sabido demasiado de él. Andreas Kleerup ha sacado algún EP, ha realizado una adaptación del poema de los años 50 ‘Aniara’ de Harry Martinson, ha hecho alguna colaboración con Susanne Sundfør o Loreen y ha participado en un programa de la televisión escandinava, pero en general ha estado fuera de circuito durante casi una década.

Honesto con sus problemas mentales, que le llevaron incluso a un intento de suicidio, el productor está de regreso con un segundo álbum en el que encontramos nombres tan conocidos en el mundo del pop como AlunaGeorge y Rebeca & Fiona, y en el que se mantiene fiel a su gusto por el electropop, aunque con varias concesiones. En ‘TRU’ podemos encontrarle jugueteando con una línea más atmosférica a lo William Orbit, en ‘Gotta Be You’ y ‘Head to Rest’ con la canción ochentera y en ‘I Hang On to My Vertigo’ con los sonidos a lo Jean Michel Jarre; pero apuesto a que los temas favoritos de casi todo el mundo serán cosas como ‘U R’ con Rebecca Facey y ‘I Don’t Mind’, una suerte de electro navideño que podría haber entonado iamamiwhoami, pero que en este caso es de Yumi Zouma.

No resulta demasiado original ese ‘Lovers Table’ en el que junto a AlunaGeorge Kleerup nos recuerda a una vieja melodía con la que conocimos a Little Boots; ni llaman demasiado la atención temas casi inacabados como el instrumental ‘Rothko’ o el mencionado ‘I Hang On to My Vertigo’, al que parece faltar algo de desarrollo. Pero en general, ‘2’ es un agradable reencuentro para todos aquellos que han amado alguna vez el pop nórdico a lo Röyksopp (atentos a ‘Trouble’ con la sueca Ana Diaz) o Lykke Li, quien podría haber cantado la canción de Rebecca & Fiona (‘I Need Love’) como ya hizo con ‘Until We Bleed’ hace más de 10 años. Un proyecto con muchas voces –incluida la suya– pero ciertamente personal que por algo ha decidido cerrar con ‘Say Ten’, tirando de guitarra acústica.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘I Don’t Mind’, ‘U R’, ‘I Need Love’

Te gustará si crees que: Röyksopp y compañía están muy infravalorados.

Escúchalo: ‘I Don’t Mind’ en ‘Youtube.