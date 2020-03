Escucha lo nuevo de The Weeknd, Tove Lo, Morrissey, Shura, Niños Mutantes, Lauren Jauregui, Fangoria & Joe Goddard…

Una semana más, en JENESAISPOP listamos y secuenciamos las principales novedades musicales de la semana en la playlist Ready for the Weekend. No en vano, y pese a la extraña situación de crisis global que vivimos, muchos artistas persisten con sus planes y publican sus nuevos discos. Y hablamos de pesos pesados en la industria internacional, como The Weeknd, Morrissey y J Balvin, o Triángulo de Amor Bizarro –nuestro Disco de la Semana y ya Disco Recomendado– y Niños Mutantes en el ámbito nacional alternativo. Y hay más: Låpsley, Die Antwoord, Fleur East, Baxter Dury, Conan Gray (nuevo ídolo adolescente surgido de Youtube), Kelsea Ballerini, el rapero vallisoletano Erik Urano, la productora TOKiMONSTA, los post-pop-rockeros Moaning, Izo Fitzroy, El Verbo Odiado, Summer Spree (alias de Álvaro Muñoz, antes Tarik y la Fábrica de Colores), nuestro colaborador Jaime Cristóbal con su proyecto J’aime y el trío Mäbu publican también hoy disco.

La semana no había sido excesivamente generosa en cuanto a nuevos singles, muy probablemente por la incertidumbre generalizada. Pero sí habíamos venido escuchando interesantes novedades en forma de canción de Perfume Genius, Purity Ring, The Avalanches, Pretenders, Bunbury, Anna Andreu o Maya Hawke (la actriz de ‘Stranger Things’, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, de la que os hablaremos a fondo en breve). A ellos se suman hoy novedades de Shura, The Radio Dept., Josef Salvat, Lauren Jauregui, Thundercat, John Legend, Don Patricio & Bizarrap, Bejo, Deep Purple (!), Paul Weller, EOB (proyecto en solitario de Ed O’Brien de Radiohead), Melanie C, Varry Brava, I Break Horses, Ana Tijoux, Grises, Hayley Williams (Paramore), Waxahatchee, Princesa Alba, Mostaza Gálvez, St Woods, Noah Cyrus, Juan Magan & Omar Montes & Chimbala (¿la canción del verano 2020 –si hay– en España?) y un largo etcétera.

Tampoco faltan curiosidades que, en muchos casos, están inspirados (o forzados) por el confinamiento forzado por el coronavirus: L Kan, Zahara, Niña Polaca (con un sentido himno a Madrid) o Hidrogenesse (con una preciosa adaptación a piano de Chico Blanco), entre otros, contribuyen así a amenizarse/nos estos días. Además, Tove Lo sorprende con una adaptación al inglés de un viejo tema de su compatriota Veronica Maggio, el dúo Chavales hace lo propio con el clasicazo de Junco ‘Hola, mi amor’, Fangoria lanza un remix de ‘Un boomerang’ a cargo de nada menos que Joe Goddard (Hot Chip) y los herederos de Mac Miller autorizan a publicar una edición ampliada de su disco póstumo ‘Circles’. Además, el excéntrico Alien Tango lanza su disco de temas de 15 segundos para la “era Tik Tok”.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”