Marcus de Mumford & Sons y Haim se acercan al sonido Avicii junto a Major Lazer

Entre los últimos pasos de Major Lazer están el éxito ‘Qué calor’ junto a J Balvin & El Alfa, que ha sido disco de platino en España, y la frustrada ‘Rave de Favela’. Y digo frustrada por cómo terminó la última visita de Diplo a Brasil, suspendida por un tiroteo.

El nuevo paso de Major Lazer es algo que no vimos venir: una colaboración con Marcus Mumford de Mumford & Sons que recibe el nombre de ‘Lay Your Head On Me’. ¿Cómo podría sonar una colaboración entre uno de los cantantes más famosos y llenaestadios del folk para las masas y el grupo responsable de ‘Lean On’? Lo primero que viene a la cabeza es la EDM con guitarrica que caracterizó las producciones de Avicii -gran colega de Diplo, por otro lado- y eso es exactamente lo que encontramos en ‘Lay Your Head On Me’.

Y es que no solo la melodía conduciendo a un estribillo instrumental es 200% Avicii, sino también la letra de ánimo hacia alguien que está pasando un mal momento, con frases como “no tengas miedo”, “algún día estaremos bien”, “esto no siempre va a ser así”, “también esto pasará”, etcétera. Según la nota de prensa, la canción cuenta “con la aparición de HAIM, aunque no salgan acreditadas”. Suponemos que les corresponden los coros a partir de la segunda estrofa.

Para aquellos seguidores de Mumford & Sons a quienes horrorice esta jugada del destino, se advierte lo siguiente: “en breve Marcos Mumford lanzará una versión acústica de este tema que compartirá con sus fans a través de las redes de Mumford and Sons”.