Basia Bulat / Are You In Love?

El nombre que Basia Bulat ha decidido dar a su nuevo álbum se queda corto para expresar las inquietudes que recoge. La cantautora canadiense seguramente haya optado por ‘Are You In Love?’ porque el disco se abre con una canción así llamada que suena más grande que la vida (atentos a su voz al final), como queriendo buscar su ‘Hallelujah’ particular, entre referencias a la balada de los años 50, además de la citada a Leonard Cohen. Se da así la idea de que estamos ante el típico álbum de desamor, o de cierta crisis de la mediana edad, cuando en realidad esa no es siquiera la parte más lograda del disco (quizá porque Bulat acaba de casarse) y el mensaje es mucho más profundo.

En los cuatro años que han transcurrido desde ‘Good Advice‘, Basia ha perdido a su padre y eso le ha producido una crisis personal que ha podido superar según sus propias palabras gracias a la terapia. Este disco reúne algunas canciones escritas después de esa crisis y también algunas hechas antes que han terminado resultándole “premonitorias”. Asistimos por tanto a un ejercicio con el que ha intentado “abrir su corazón a todo lo que le daba miedo”, lanzando una serie de preguntas para las que lamentablemente nadie tiene respuesta.

Una de las canciones más explícitas es ‘Fables’, en la que menciona a su padre y en la que comienza hablando de cómo “todas las fábulas te fallan cuando eres mayor”, cuestiona el mundo de “héroes y villanos” que se ha construido y se pregunta: “¿soy aún demasiado joven para comprender ciertas cosas?”. El recuerdo de la niñez y la nostalgia repiten en temas como ‘Homesick’ o la bonita ‘Light Years’, sobre el autodescubrimiento o cómo no se puede huir del paso del tiempo, mientras ‘Electric Roses’ cuestiona la propia identidad y el autoengaño (“he encontrado diversas maneras de escondérmelo a mí misma / he hecho magia desde que era una niña”).

Esa crisis de identidad llega a ‘Hall of Mirrors’, en la que se cuestiona la obsesión por las redes sociales, hablando sobre un artista que ya no quiere cantar, solo mirarse en el espejo en lo que supone una referencia a Instagram. Pero también los temas tratados se extienden hacia el feminismo y la lucha contra el maltrato, como parece el caso de ‘Your Girl’ (“Si decepcionas a tu chica, nunca volverá”) y muy especialmente de ‘Pale Blue’, co-escrita con Meghan de US Girls, y que versa sobre una pelea real presenciada en la calle en la que el hombre empieza a mostrarse violento.

Musicalmente las influencias reconocidas por Basia Bulat son Minnie Ripperton, Emmylou Harris, Dolly Parton y Silvio Rodriguez, pero la producción de Jim James vuelve a retorcer instrumentos para hacer sonar el largo mucho más excitante. El ejemplo más obvio es ‘Your Girl’, al que ha querido darse un aire a lo Fleetwood Mac, pero el desenlace de ‘Light Years’, el piano que emerge maravilloso en ‘Homesick’, ese sonido que ejerce de leitmotiv en ‘Pale Blue’ o los detalles a lo Dave Fridmann de ‘Electric Roses’ terminan de elevar unas melodías que ya eran cálidas de por sí. ‘Are You In Love?’ como colección de preguntas relevantes se cierra con un tema en el que Bulat repite una y otra vez que “el amor está al final del mundo” como para creérselo ella misma. Su música, mientras tanto, se desplaza para conducirnos hacia la catarsis.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Your Girl’, ‘Pale Blue’, ‘Light Years’, ‘Homesick’, ‘Are You In Love?’

Te gustará si te gusta: Leonard Cohen, Angel Olsen, My Morning Jacket, Anni B Sweet

Youtube: Vídeo de ‘Your Girl’