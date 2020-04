Låpsley / Through Water

La historia de la música ha producido interesantes obras conceptuales dedicadas al agua, desde ‘La mer’ de Claude Debussy a ‘BLUE‘ de iamamiwhoami, pasando por ‘flood’ de Boris o por supuesto ‘Hounds of Love’ de Kate Bush. La también británica Låpsley desde pequeña ha tenido una conexión personal, de hecho familiar, con este elemento, ya que su padre es un reconocido ingeniero hidráulico especializado en el cambio climático. El nuevo disco de la artista, titulado ‘Through Water’ sin más misterio, nos habla “a través del agua” sobre temas que afectan al ser humano universalmente, como el amor, la soledad y la superación, en un trabajo de pop meditativo con el que la artista busca “sumergirnos” en su propio mundo.

Una de las artistas revelación de 2016, Låpsley no se ha tomado ninguna prisa para dar continuación a su interesante debut, ‘Long Way Home‘. Explica que en todo este tiempo ha cambiado, y se nota en un disco más maduro y sereno que reviste todos los temas de tonos acuáticos. Ya no hay singles obvios para la radio como ‘Hurt Me’ u ‘Operator’, aunque ‘Womxn’ ha resultado ser todo un “grower”; sino que las canciones de ‘Through Water’ exploran más bien el camino abierto por ‘Station’, la canción que inspiró a Billie Eilish a componer ‘Ocean Eyes’.

Así, la influencia de James Blake o BANKS sigue muy presente en los estilismos electrónicos de temas como ‘Through Water’, en el que Låpsley recita un texto de su padre acompañada por paisajes electrónicos que parecen imitar el oleaje del mar; o en las voces distorsionadas de ‘Ligne 3’; pero el concepto acuático del álbum hace que Låpsley se desmarque de ellos para entregar un trabajo más personal que el primero.

De hecho, uno de los méritos de ‘Through Water’ es lo bien que asimila otras influencias dentro de su concepto: el hipnótico single ‘My Love Was Like the Rain’, que medita sobre el amor usando los símiles esperados (“mi amor era como el mar, pero no como una gran piscina en una isla tropical, dijiste que tenía el ártico en mi interior”) está inspirado en el trabajo de Robyn aunque no lo parezca en absoluto; y el exquisito dancehall de ‘First’, sobre un amor idealizado, evoca el trabajo de Drake, otra influencia reconocida. Por otro lado, si hay un elemento protagonista en ‘Through Water’, además del agua, es su combinación de delicada electrónica y piano, y si ‘Ligne 3’ o la bonita balada final ‘Speaking of the End’ recuerdan a la Kate Bush que dedicó un disco entero no al agua, sino a la nieve, es porque ya en su trabajo al piano se percibía una influencia de Ryuichi Sakamoto, otro artista del que Låpsley se ha nutrido durante la composición de este álbum.

La integración de todos estos sonidos en ‘Through Water’ va incluso más allá en ciertos puntos, porque el disco es capaz tanto de buscar un hit a lo synth-pop de los años 80 en ‘Our Love is a Garden’ o ‘Sadness is a Shade of Blue’ como de explorar los caminos de las grabaciones de campo en ‘Leeds Liverpool Canal’. En todos los casos las canciones convergen felizmente en un disco marcadamente atmosférico que parece haber evitado el hit a toda costa, a veces dando con temas bastante anodinos como ‘Bonfire’; pero que seduce sobre todo en sus momentos más delicados y contemplativos.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Through Water’, ‘My Love Was Like the Rain’, ‘Womxn’, ‘Sadness is a Shade of Blue’

Te gustará si te gusta: Jessie Ware, James Blake, iamamiwhoami, Jamie Woon, Kate Bush

Youtube: vídeo de ‘My Love Was Like the Rain’