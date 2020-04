Baauer sume Nueva York en el caos en el vídeo de su sísmico nuevo single

Cuando numerosos artistas están postergando el lanzamiento de sus discos por el coronavirus, como Lady Gaga o Sam Smith, y otros adelantándolos, como Dua Lipa o Laura Marling, otros se están ateniendo a las fechas originales porque la pandemia no les va a suponer ningún problema a nivel comercial, como ha sido el caso de Bad Bunny, The Weeknd y J Balvin.

Más raro es ver a artistas anunciar nuevos discos en plenísimo estado de alarma, pero ha sido el caso de, entre otros, Charli XCX, Sílvia Pérez Cruz (aunque ella lo ha hecho para señalar que aunque el disco salía en abril, ahora lo hará en octubre), Desire y, ahora, Baauer. El autor de la, con perdón, viral ‘Harlem Shake’ ha desvelado que publicará su nuevo disco ‘PLANET’S MAD’ el día 5 de junio.

Un productor con muchas más cosas que decir de lo que puede sugerir el éxito (inaudito en su carrera) de ‘Harlem Shake’, como demostró en su álbum de 2016 ‘Aa’, Baauer presenta ‘PLANET’S MAD’ con la canción que lo titula, un rompepistas sísmico y marcado por el ritmo de unas percusiones tribales que va a venir muy bien para animar estos días de confinamiento. El vídeo nos sitúa en un Nueva York post-apocalíptico y cuenta con la presencia inesperada de Pikachu, Spiderman y Shrek, al menos. En Spotify también puede escucharse el tema ‘Magic’. Os dejamos también con el tracklist de ‘PLANET’S MAD’.

01 Planck

02 Planet’s Mad

03 Magic

04 Yehoo

05 Pizzawala

06 Reachupdontstop

07 Hot 44

08 Aether

09 Cool One Seven One

10 Remina

11 Home [ft. Bipolar Sunshine]

12 Group