Amaia Montero pide a Lali una rectificación sobre su supuesto “quilombo” con La China

Lali, una cantante y actriz argentina con 7 millones de followers en Instagram, ha sido noticia en las últimas horas por un comentario de Amaia Montero durante un “live”. En él narraba cómo un día estaba supuestamente “Amaia Montero con unos tragos”, se cruzó con “La China”, chocaron y tuvieron una pelea “que las tuvieron que terminar separando”. Montero ha hablado en el pasado sobre sus problemas en el alcohol, afirmando que había dejado la bebida en 2011. Su errática actuación en Cantabria de 2018 la asoció al uso de ansiolíticos.

La China no es La China Patino sino Eugenia Suárez, compañera de Lali en la serie ‘Casi ángeles’, una telenovela adolescente argentina de la que se emitieron 579 capítulos entre 2007 y 2010. Las palabras de Lali en el vídeo fueron estas: “Estaba Amaia Montero con unos tragos… Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho… tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!”. Lali ha pedido disculpas pero la explicación no ha convencido a Amaia Montero.

Lali ha escrito en Twitter: “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de ‘Casi ángeles’. JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”. Sin embargo, Montero, que ya había utilizado Twitter para defenderse de Malú, le indica que ha intentado por otros medios resolver el “beef”, pero que ha faltado a la verdad: “Hola, Lali. No nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial”. También circulan unos supuestos tuits de la hermana de Amaia Montero en los que, de peores formas, pide una rectificación porque ella estuvo allí. La cuenta de Idoia en Twitter es privada.

