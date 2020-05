Kehlani cuenta con James Blake entre el listado de colaboradores del álbum que publica este viernes

Hace poco más de un año que Kehlani lanzaba ‘While We Wait‘, la tercera mixtape de su carrera, prometiendo la publicación de su esperado segundo álbum tras ‘SweetSexySavage’, debut que publicaba en 2017 y la situaba como una de las nuevas artistas del R&B más prominentes. Sin embargo, a mediados de marzo desconcertaba a sus fans asegurando que la fecha que manejaba para su lanzamiento –sin decir cuál era–, iba a ser pospuesta a causa de la crisis del coronavirus. Fuera cual fuera esa fecha, dudamos que fuera mucho más temprana que la del 8 de mayo –o sea, este mismo viernes–, que es cuando ‘It Was Good Until It Wasn’t’ verá finalmente la luz.

Por si hubiera dudas de sus intenciones, hoy mismo ha revelado el tracklist del álbum, en el que cuenta con diversos colaboradores. Y entre ellos no sorprende tanto la presencia de los raperos Tory Lanez, Masego y Lucky Daye, ni la de la cantautora Jhené Aiko, como la del mismísimo James Blake, que precisamente lanzaba su nuevo single ‘You’re Too Precious’ hace unos días entre rumores de un inminente nuevo álbum. ‘Grieving’, que es el tema en el que colabora el británico afincado en Los Ángeles, es ya uno de las múltiples nuevas canciones que se editarán este viernes que más nos apetece escuchar.

‘It Was Good Until It Wasn’t’ viene precedido de tres singles, que han sido presentados a lo largo de las últimas semanas. Siempre con una cadencia lenta y cierta oscuridad, ‘Toxic’, ‘Everybody Business’ –una suerte de reinterpretación de ‘Frontin´’ de Pharrell Williams & Jay Z– y ‘F&MU’ –”Fuck & Make Up”, el que parece el single principal, casi bailable con alto contenido sexual– marcan el tono que presidirá el segundo álbum de la cantante de Oakland. El momento escogido parece propicio, tras su aportación al nuevo álbum de Justin Bieber –’Get Me‘ es uno de sus temas más destacados–, a la reciente mixtape de Meghan Thee Stallion –relanzada ahora con un remix junto a Beyoncé– y a su sexual colaboración con Teyana Taylor de finales del pasado año.