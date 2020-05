Rosalía y Travis Scott estrenan ‘TKN’, su historia de “mamás” y “capos”

Rosalía estrena su nuevo single junto a Travis Scott, ‘TKN’, el cual estaba grabado -vídeo incluido- antes del confinamiento, pero que ha tenido que retrasar debido a la pandemia de la covid-19, porque no le parecía correcto publicar un tema así en esta circunstancia. En su lugar, lanzaba la balada ‘Dolerme’. El single aplazado había sido anunciado como un tema más orientado a las discotecas, y su vídeo es una producción de Canada de los tiempos en que en los videoclips se podía tocar a otras personas, como se puede apreciar en Instagram. Una reliquia en este momento.

Habla Rosalía: “Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción”. Según Sony, “los artistas nos advierten de que la confianza real solo se gana con el silencio”, realzando la frase “you better not break the Omertà”.

El tétrico vídeo, pájaro muerto incluido, tiene una temática más particular que universal como ‘Juro que’. De alguna manera, podrían formar parte de la misma turbia historia por completar, quizá el tercer disco de Rosalía. Ahora pasamos de una prisión a un núcleo familiar donde hay “capos” y también encontramos a Rosalía como “mamá” de una tropa de niños.

‘TKN’, de apenas 2 minutos de duración, supone la oportunidad de Rosalía de alcanzar por primera vez el Billboard Hot 100 con el que es uno de los raperos más exitosos de Estados Unidos, el autor de ‘Astroworld‘. Hasta ahora la cantante catalana ha conquistado las listas latinas de Norteamérica, pero no las generales, ni siquiera tras haber actuado junto a Ozuna en los Premios MTV -donde presentaba ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ y ‘Aute Cuture’- y en los Grammy -donde presentaba ‘Juro que’ y ‘Malamente’-. Veremos si esta canción en Spanglish, que han coproducido Rosalía, El Guincho, Sky (mano derecha de J Balvin) y Tainy (mano derecha de Bad Bunny) corre mejor suerte. Quizá, para ello, le falte algo de contexto…



¿Qué te ha parecido TKN de Rosalía y Travis Scott? Me ha gustado mucho todo, muy intrigante...

Me gusta el vídeo, pero el tema no lo veo

Me gusta el tema, pero no el vídeo

No estoy entendiendo nada de esto de TKN Ver resultados