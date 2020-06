Coachella, cancelado por primera vez en su historia por el coronavirus

Coachella anuncia su cancelación debido a la pandemia del coronavirus. El festival había sido previamente pospuesto de abril a octubre, pero como otros tantos este año, ha optado por cancelar. Es la primera vez que Coachella cancela una edición en sus 20 años de historia.

El line-up de este año del famoso festival californiano contaba con tres cabezas de cartel como eran Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean (que presumiblemente presentaba nuevo disco, del que siguen sin haber noticias), así como con la presencia de Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels, Calvin Harris, FKA twigs, Charli XCX, Megan Thee Stallion, Caribou, Lil Nas X, Hot Chip, Anitta, Flume, Carly Rae Jepsen, Floating Points, Nilüfer Yanya, girl in red, Fontaines DC o Sleaford Mods, entre muchísimos otros.

La cancelación de Coachella significa que tampoco podremos ver en su escenario a tres nombres españoles que habían sido confirmados en su cartel de manera sorprendente. Cariño, la argentina afincada en Madrid Nathy Peluso, y el DJ barcelonés Paco Osuna eran otros de los artistas programados en esta edición de Coachella que ya no tendrá lugar, si bien es posible que el festival decida clonar -en la medida de lo posible- el cartel de cara al año que viene, como otros festivales han hecho.