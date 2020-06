Van Morrison, Varry Brava, Guitarricadelafuente… este verano en Fes Pedralbes

Debido al coronavirus, el Festival Jardines Pedralbes se reinventa como FES PEDRALBES este verano, con actuaciones como Van Morrison, que ofrecerá un doble concierto, Varry Brava, Guitarricadelafuente, Marlango, Miss Caffeina y Ana Guerra, entre muchos otros. Hace unas semanas se confirmaba que el Festival Pedralbes 2020 original pasaba a 2021 con casi todos los artistas confirmados para 2021 con alguna excepción como Dido. Bajo estas líneas podéis encontrar cómo quedan ambos calendarios, el de este año y el del que viene.

Según la nota de prensa, los conciertos de Fes Pedralbes 2020 se realizarán en «los jardines de 8 hectáreas», un «entorno idílico donde el público podrá disfrutar de diferentes ambientes, sin aglomeraciones, y con un vínculo directo con la naturaleza sin salir de Barcelona». Los conciertos tendrán lugar en dos escenarios dentro de los jardines, uno en la zona Village y el otro frente el Palau Reial. Se fomentará también la escena local, favoreciendo «la reactivación de la escena musical y todos los agentes implicados: técnicos, managers, tour managers, agencias, promotoras, etc» y se han buscado «sinergias con salas de la ciudad, constituyendo así una plataforma para el sector cultural y para Barcelona». Los horarios serán de 20h a 1h, de miércoles a domingo. La mayoría de los conciertos, con algunas excepciones, empezarán a las 22h, y los del Village, que se presentarán próximamente, a las 20.30h. Habrá dos tipos de entradas, las del concierto del auditorio, que incluye toda la experiencia Pedralbes, y las de únicamente Village, sin acceso en el escenario principal. Las entradas saldrán a la venta el jueves 25 de junio a las 12h. en la web del Festival.

FES PEDRALBES 2020:

jueves, 9 de julio de 2020 Pablo López

viernes, 10 de julio de 2020 La vida por delante (Loquillo – Gabriel Sopeña)

sábado, 11 de julio de 2020 Miss Caffeina

domingo, 12 de julio de 2020 Hotel Cochambre

miércoles, 15 de julio de 2020 Por fin Viernes

jueves, 16 de julio de 2020 Big Mouthers

viernes, 17 de julio de 2020 Orquestra Gran Teatre del Liceu

sábado, 18 de julio de 2020 Orquestra Gran Teatre del Liceu

domingo, 19 de julio de 2020 Ainhoa Arteta

miércoles, 22 de julio de 2020 Van Morrison

jueves, 23 de julio de 2020 Van Morrison

viernes, 24 de julio de 2020 Diana Navarro

sábado, 25 de julio de 2020 Marlango

domingo, 26 de julio de 2020 Mónica Green

miércoles, 29 de julio de 2020 Paco Ibáñez

jueves, 30 de julio de 2020 Alma Nuestra, Salvador Sobral

viernes, 31 de julio de 2020 Abba The New Experience

sábado, 1 de agosto de 2020 Hombres G

domingo, 2 de agosto de 2020 Ana Guerra

miércoles, 5 de agosto de 2020 David Bisbal

jueves, 6 de agosto de 2020 Los Secretos

viernes, 7 de agosto de 2020 Guitarricadelafuente

sábado, 8 de agosto de 2020 Varry Brava

domingo, 9 de agosto de 2020 Andrea Motis

miércoles, 12 de agosto de 2020 Manel Fuentes & The Spring’s Team

jueves, 13 de agosto de 2020 Carlos Núñez

viernes, 14 de agosto de 2020 Hija de la luna, Homenatge a Mecano

sábado, 15 de agosto de 2020 Ara Malikian

jueves, 20 de agosto de 2020 Disco Inferno

viernes, 21 de agosto de 2020 Els Pets

domingo, 23 de agosto de 2020 Lexter ft. Blackmafia

jueves, 27 de agosto de 2020 La vella dixieland

viernes, 28 de agosto de 2020 Companyia Elèctrica Dharma

sábado, 29 de agosto de 2020 Momo, Tribut a Queen

FESTIVAL PEDRALBES 2021:

Sara Baras: 1 y 2 de junio de 2021

Loquillo: 4 y 5 de junio de 2021

James Blunt: 10 de junio de 2021

Manel: 11 de junio de 2021

Andrés Calamaro: 12 de junio de 2021

Raphael: 13 de junio de 2021

Alvaro Soler: 25 de junio de 2021

Madness: 27 de junio de 2021

LP: 30 de junio de 2021

Crowded House: 3 de julio de 2021

Diego El Cigala: 6 de julio de 2021

Rozalén: 7 de julio de 2021

Mónica Naranjo: 8 de julio de 2021

Nile Rodgers & CHIC: Junio / Julio de 2021

Miguel Bosé: Junio / Julio 2021

Bryan Ferry: Junio / Julio 2021

Amaia: Junio / Julio 2021

Alan Parsons Live Project: Junio / Julio 2021

Gala de Ballet: cancelado

Dido: cancelado