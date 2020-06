Canción del Día: Javiera Mena proyecta la sexualidad lésbica hacia el cosmos en ‘Corazón astral’

No es casual que el nuevo single de Javiera Mena llegue en plena conmemoración del Orgullo LGTB 2020. Si hace un año ya apostaba por una mayor visibilidad lésbica con su versión de ‘Mujer contra mujer’, ahora lanza una ‘Corazón astral’ que incide en la sexualidad femenina. Su misma nota de prensa señala cómo la canción se «sumerge en la exploración sexual lésbica» y «en los rincones del placer femenino», pero la propia letra de la canción es bastante clara cuando la chilena apela a una «mujer morena», a quitarle «las penas» y soltar sus cadenas, aludiendo a una posible contrición de su deseo. Y, a la vez, la conecta con concepciones de astrología y cosmogonía, “cómo dos Javieras se enfrentan en forma de avatar y representan la dualidad Géminis: el eros en el cosmos”, como ya evidencia el título de la canción.

Así se plasma en un vídeo de animación 3D lleno de simbología y que, efectivamente, muestra cómo dos Javieras virtuales –aunque sorprendentemente vívidas– se ponen a mil la una a la otra. Lo mejor, en todo caso, es cómo eso se entrelaza en un medio tiempo bailable enormemente sensual, que entronca con los ecos de Giorgio Moroder aderezados con ritmos latinos que ya protagonizaban ‘Otra era‘ (de hecho, el «Javiera, así» final parece un guiño a aquel disco de 2014). La mezcla de sonidos sintéticos, percusiones calientes y elegantes cuerdas disco resulta deslumbrante, especialmente cuando Mena escenifica ese encuentro sensual «en la playa, en el fin de la noche, cuando tú no te escondes».

Javi, que ahora reside en Madrid, adelanta que ‘Corazón astral’ forma parte junto a ‘Flashback‘ –single producido con la colaboración de Stefan de The Sound of Arrows presentado a finales de marzo– de su nuevo álbum, a editar a lo largo de este año (al parecer de manera independiente, tras su paso temporal por Sony Music con ‘Espejo‘) y del que da algunos detalles temáticos: será «un disco nocturno, con el deseo como hilo conductor, además de misterio, baile sensual y sobre todo, mucho fuego». No podría definirse mejor que así el sonido de nuestra Canción del Día.



