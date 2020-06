Cooltural Fest se transforma en ciclo de conciertos con Carolina Durante, Amaral, Miss Caffeina…

Debido a que las condiciones de «nueva normalidad» hacen inviable que haya un festival como el que se planeaba en Almería, Cooltural Fest se transforma en un ciclo llamado «Cooltural Go!», con más de 20 citas musicales, en general con algunos de los nombres que formaban parte de su cartel. Será entre los días 17 de julio y 13 de septiembre.

Estarán por allí Miss Caffeina (que abrirá el ciclo el 17 de julio, Plaza Vieja), Amaral (12 de septiembre, La Hoya), Viva Suecia (30 de agosto, La Hoya), Coque Malla (22 de agosto, La Hoya), 091 (20 agosto, La Hoya), Carlos Sadness (30 de julio, Plaza Vieja), Carolina Durante (15 de agosto, La Hoya), El Kanka (21 de agosto, La Hoya), Rayden (13 de agosto, Plaza Vieja), Antílopez (9 de agosto, Plaza Vieja) o Guitarricadelafuente (11 de septiembre, La Hoya), entre otros. En octubre además habrá unas jornadas sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical, en concreto del día 4 al día 7.

Las condiciones que anuncia su nota de prensa son las siguientes: «los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano “con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha”». En cuanto a las condiciones de las entradas, tendrán prioridad para comprarlas durante hoy martes 30 de junio los que ya tuvieran su entrada para el festival, a través de un mail que han recibido. Mañana 1 de julio se iniciará la venta general.

Carolina Durante han sido noticia este viernes, como sabéis los suscritos a «Ready for the Weekend», porque han lanzado un tema nuevo de los que irán en el 7″ que sale el día 28 de agosto. El vídeo de ‘Lo segundo, ya no tanto’, somete al grupo al programa de citas First Dates. La canción se publicará en dicho 7″ junto a sus dos sencillos recientes, ‘El parque de las balas’ y ‘La canción que creo que no te mereces’ con J de Los Planetas. Así quedará el single, que se ha dado en llamar ‘Del horno a la boca’:

CARA A:

-El Parque de Las Balas

CARA B:

-Lo Segundo, Ya No Tanto

-La Canción Que Creo Que No Te Mereces ft J (Los Planetas)