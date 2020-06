Black Eyed Peas vuelven a su dato de 2003, pero Bob Dylan decepciona, en la lista de álbumes

‘Emmanuel’ de Anuel AA es el disco más escuchado una semana más en España, seguido por ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ de Bad Bunny , ‘Colores‘ de J Balvin, que acaba de cerrar etapa con el vídeo animado de ‘Negro’; y «Yo Hago Lo Que Me Da La Gana» del propio Bad Bunny. Justo en sexta posición, la banda catalana de reggae Txarango firma la entrada más significativa de la lista de álbumes con ‘De vent i ales’, su nuevo trabajo.

A continuación, Black Eyed Peas colocan ‘TRANSLATION‘ en el número 12, lo cual es un milagro en comparación con su anterior trabajo, ‘MASTERS OF THE SUN VOL. 1’, que pasó completamente desapercibido en todo el mundo, como demuestra su ausencia en listas. El éxito de ‘RITMO’ y ‘MAMACITA’ ha sido clave para que el ahora trío se haya quedado cerca de repetir en la lista de álbumes de nuestro país el dato conseguido hace 15 años por ‘Elephunk’, su disco más vendido, que alcanzó el número 10 en el año 2003. Por su parte, ‘Monkey Business’ fue número 5, ‘The E.N.D.’ número 7 y ‘The Beginning‘ número 17.

Por otro lado, Carlos Sadness entra en el número 13 con su nuevo disco de genial título, ‘Tropical Jesus‘, lo que significa que se queda lejos del dato logrado por su trabajo anterior, ‘Diferentes tipo de luz‘, que alcanzó el número 2 respaldado por las ventas físicas; y casi iguala el de ‘La idea salvaje‘, que entró en el número 12.

Además del número 18 obtenido por Andrés Suárez con su nuevo disco, hay que hablar de Bob Dylan. Su nuevo trabajo, el celebrado ‘Rough and Rowdy Ways‘, entra en el número 75 de la lista de álbumes de nuestro país especialmente perjudicado por la ausencia de ventas físicas, si bien el dato es decepcionante si se tiene en cuenta que estamos ante el primer trabajo de material inédito de Dylan en 8 años, y que ‘Tempest‘ fue top 2. El disco ha sido número 1 en Reino Unido y número 2 en Estados Unidos.