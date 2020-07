Charli XCX anuncia ‘6ft Apart’, el documental sobre su disco hecho en confinamiento

Charli XCX ha anunciado ‘6ft Apart’, que no, no es un nuevo disco, no esta vez; sino la película documental sobre la grabación de su último disco hecho en confinamiento, ‘how i’m feeling now‘. La cinta verá la luz en los próximos meses -no se ha revelado la fecha exacta- y ha sido realizada por Bradley & Pablo, combo de directores que recientemente han firmado vídeos para Cardi B, Harry Styles, Rosalía, Lil Nas X o Nathy Peluso.

«Documentarme a mí misma haciendo este disco parecía lo más natural del mundo», ha explicado la artista británica. «Creo que nunca he hecho música en una situación tan única, estando logísticamente he estado tan lejos de mis colaboradores, pero a la vez pasando por lo mismo que todos ellos; escribiendo canciones sobre mi relación sentimental con mi novio sentado en la habitación de al lado. Y estando conectada con mis fans en una manera tan intensa y creativa. Fue abrumador y enternecedor al mismo tiempo. Así que quería grabarlo todo. ¿Por qué no añadir a la presión de hacer un disco extremadamente personal en un plazo de cinco semanas poniendo un montón de cámaras en mi cara sacando mi personalidad y mis inseguridades?»

‘how i’m feeling now’ es uno de los mejores discos de 2020 de momento. Como ‘Charli‘, otro trabajo de la artista desarrollado junto a algunos productores de PC Music, pero que ha alcanzado la categoría de histórico debido al contexto en el que ha sido creado, perceptible en su sonido necesariamente amateur, que no por ello hace de él un disco menos fundamental en la carrera de esta extraordinaria artista. Charli es, ni más ni menos, y por si hace falta recordarlo, una de las artistas pop más importantes del siglo. Y seguro que este documental explicará el porqué.