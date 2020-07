Mykki Blanco acusa a Universal de no haberle pagado por su trabajo en ‘WTP’ de Teyana Taylor por considerarle «irrelevante»

Mykki Blanco ha acudido a sus redes sociales para acusar a la discográfica Universal Music de no haberle remunerado por su trabajo en ‘WTP‘, el single de Teyana Taylor que cerraba su anterior álbum producido por Kanye West. La situación es similar a la protagonizada el año pasado por Casey Spooner de Fischerspooner, quien acusaba a Madonna de no haberle pagado por su trabajo en el single de ‘Madame X‘ ‘God Control’. De hecho, Spooner ha comentado los mensajes de Mykki Blanco: «sé lo que se siente, ¡sigue haciendo ruido!» (cerrando el círculo, Mykki protagonizaba el año pasado el videoclip de ‘Dark Ballet‘ de Madonna, otro de los singles extraídos de aquel álbum).

En sus mensajes, Mykki Blanco pide a sus seguidores que dejen de reproducir ‘WTP’ en las plataformas de streaming y tilda la canción de «fraude». La autora de ‘Loner‘ es especialmente dura con Universal, a la que recrimina haber tardado «un año» en acreditarla debidamente en la canción, y por supuesto de no haberle pegado. Además, dice haber escrito el rap de Kanye West en ‘Hurry‘ y no haber sido compensada por ello. «La razón por la que he hecho esto público no es echar pestes de Teyana Taylor, pero el equipo de Teyana y Universal me han tratado con una falta de respeto tremenda. Es una pandemia: como tantos músicos, estoy completamente falta de trabajo. Hago trabajos de composición por aquí y por allá pero casi todos mis ingresos procede de las giras, ahora mismo paradas por el coronavirus. ¡HACE 2 AÑOS Y ESTA GENTE NO PUEDE PAGAR UNA SIMLPE FACTURA!» Blanco dice que Universal y el equipo de Teyana han sido «arrogantes, maleducados y mentirosos» y que aún no la han remunerado porque la consideran una artista «inofensiva» e «irrelevante», y los acusa de no apoyar a los artistas negros, trans y queer: «esta canción es una mentira y estoy harta de participar en ella».

En un cruce de declaraciones, Teyana apunta a Kanye West como principal responsable de la situación de Mykki Blanco, asegura que ni ella misma sabía de la participación de Mykki en ‘WTP’ hasta la fiesta de lanzamiento del disco cuando lo escuchó completado por primera vez, y recrimina a Mykki su actitud con ella en las redes: «sabes perfectamente que yo no tengo nada que ver con esto y tu gestión de esta situación es patética». Teyana afirma que ella y su madre, que es su mánager, han ayudado a Mykki cuanto han podido e insiste a Kanye West y a Universal que rectifiquen el problema y la dejen a ella y su embarazo en paz.

Aunque ya casi no lo recuerde, ‘K.T.S.E.’ fue noticia por su accidentado lanzamiento: el disco salió horas más tarde de lo anunciado debido a problemas con la autorización de varios samples e incompleto (el tema ‘We Got Love’ se quedó sin salir por culpa de un sample no autorizado y ahora forma parte del nuevo disco de la cantante). Teyana llegó a anunciar que el disco sufriría varios cambios hechos a posteriores como sucedió con ‘The Life of Pablo‘, pero finalmente esto no fue así.

Una de las artista queer más importantes de su generación, Mykki Blanco presentaba durante la cuarentena ‘You Will Find It’, nuevo avance de su segundo disco, que sigue sin ser anunciado. El tema contaba con la participación de Devendra Banhart en coros e instrumentación y destacaba por su sonido bucólico y sus menciones a varios artistas, como Lady Gaga o Alice Coltrane. Por su parte, Teyana acaba de publicar su inabarcable nuevo disco, ‘THE ALBUM’, que reseñaremos próximamente.