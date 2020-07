Maluma se monta otra película con ‘Hawái’, adelanto de su nuevo disco ‘Papi Juancho’

Podría parecer que Maluma anda más afanado en aparecer como invitado en temas ajenos que en publicar los suyos. Sin ir más lejos, a sus recientes apariciones en el álbum «latino» de Black Eyed Peas o en el remix del hit ‘Djadja’ de la francesa Aya Kakamura, el suyo es uno más de la extensa colección de featurings (y que incluye nombres tan inesperados como Snoop Dogg) que aparece en el disco que publica hoy Yandel, ‘Quien contra mi 2’. Pero no, el colombiano no se ha olvidado de su propia carrera en solitario y hoy, con la salida de su nuevo single, anuncia la próxima publicación a lo largo de este año de un nuevo álbum titulado ‘Papi Juancho’. Mantendría así la frecuencia de lanzamientos largos anuales establecida con ‘F.A.M.E.‘ (2018) y ‘11:11‘ (2019).

Entendemos que en ese trabajo, del que solo se conoce el título de momento, podrían entrar singles recientes como ‘Qué chimba’ y el baladesco (aunque luego se reveló una «versión urbana») ‘ADMV‘. Pero el que estará seguro es ‘Hawái’, la canción que presenta hoy con un vídeo de factura cinematográfica: el renombrado realizador de videoclips dominicano Jessy Terrero es el responsable de una historia de ruptura, añoranza y venganza entre sexo y coches y mansiones de lujo, como no podía ser de otra manera, pero añadiendo una boda con dudas a la combinación.

Es, en cualquier caso, la traslación bastante literal de una letra que habla de cómo a Maluma le ha dejado su chica para irse con otro hombre más aparente, que la lleva a unos viajes (a Hawaii, obvio) que quedan muy bien en el Insta. Pero, claro, el otro no le da lo que él, you know? Más allá del subtexto, que es lo de menos, al amigo de Madonna le ha salido una buena diana melódica, envuelta por The Rude Boyz por un trasfondo bastante más sutil y elegante de lo habitual en el género, aproximándose sin contemplaciones al pop. No nos cabe la más mínima duda de que en breve se sumará a la asfixiante colección de canciones pre, post o sub-reggaetoneras que puebla la lista de éxitos española.