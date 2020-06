Lady Gaga & Ariana Grande, mujeres del tiempo; J Balvin confundido con Maluma… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Tras semanas de pandemia, los feeds de Instagram se habían ido volviendo repetitivos hasta que las protestas y movilizaciones de los artistas contra el racismo han capitalizado la atención y esfuerzo. Aún así, alguna que otra cosa divertida y llamativa hemos encontrado por ahí. Por ejemplo, a Lady Gaga promocionando ‘Chromatica’ de maneras ingeniosas/inverosímiles, a J Balvin siendo confundido por Maluma y a Maluma “pillado” en el WC, a Joe Crepúsculo cuestionando las restricciones de la fase 3 de desescalada…

She & Him, gloria de hogar a hogar

En estos casi tres meses de estado de alarma hemos visto actuaciones de todo pelaje. Pero, a punto de que resulten cosa del pasado (o eso esperamos, crucemos los dedos), hemos decidido recuperar esta preciosa versión de ‘Darlin´’ de Beach Boys que perpetraron, de hogar a hogar, She & Him. M.Ward y Zooey Deschanel se las ingenian para desdoblarse y crear, solo entre los dos, unas armonías y juegos de guitarra verdaderamente bonitos.

HAIM, las ex-nueras perfectas

Las hermanas Haim han sido unas de las más beligerantes contra el racismo en Los Ángeles, manifestándose en las calles y clamando por la dimisión del alcalde de la ciudad. Pero también han estado promocionando su inminente nuevo disco, ‘WIMPIII’. Y en esa lid, han mostrado una particular tendencia a mostrarse desnudas, parapetadas tras sus instrumentos o, como en esta foto, tras un periódico promocional. Aunque quizá lo mejor sea el mensaje que la acompaña: “tenemos mensajes de todas las madres de nuestros ex. Lo logramos”. La venganza se sirve fría… y en pelotas.

Lady Gaga y Ariana Grande, promo bajo la lluvia

‘Rain On Me‘ ha sido un rotundo éxito para Lady Gaga, que ha logrado un nuevo número 1 de singles en EEUU y RU. Parte de la culpa, obviamente, la ha podido tener su promoción, en la que se ha volcado también Ariana Grande, su partenaire en la canción. Por ejemplo, en un vídeo ingeniosamente patrocinado por The Weather Channel, el popular meteorológico, muy bien traído dado el título de la canción. Ambas –cada una desde su casa, eso sí– se han convertido en intrépidas reporteras bajo la lluvia que se empeñaba en caer sobre ellas. ¿Lo pilláis? Rain. On. Me.

Lady Gaga, peligrosa repartidora de ‘Chromatica’

Y no es el único “acto” en el que se ha empleado Germanotta para promocionar su último disco de estudio. Como veíamos en esta imagen, se ponía, mascarilla higiénica y punkarra mediante, al volante de un camión de reparto perfectamente cubierto con motivos de ‘Chromatica‘. Pero lo mejor venía cuando una cuenta de fans llamada United States of Chromatica se dirigía a una popular empresa de mensajería para vacilarles sobre una conductora de pelo fucsia que conducía agresivamente. La respuesta de atención al cliente de dicha compañçia parece impecable… pero no se percataban de quién era la choferesa en cuestión.

J Balvin NO es Maluma…

Y seguimos en la carretera. Esta vez en Medellín, ciudad natal J Balvin. Este último, parado en un semáforo, era “reconocido” por un chaval que pedía una ayudita (intuimos) en un semáforo. Osorio se la daba, pese a que el muchacho le decía “sé quién eres, Maluma”. Pero mejor aún es su reacción cuando Balvin le saca de su error. Ni él se lo podía creer.

… y Maluma es Maluma incluso en el WC

Y no nos vamos de Medallo ni dejamos de hablar de Maluma. Porque este tenía una curiosa forma de dar bombo a su participación en un remix de la canción ‘Djadja‘ de la francesa Aya Nakamura, de próximo estreno: el reggaetonero, simulaba (o eso creemos) estar orinando en el WC, para luego ponerse a cantar casualmente la canción en cuestión. Vale que es una chanza, pero Maluma, rey: usar la cisterna y lavarse las manitas es obligatorio incluso en esas circunstancias.

El Último Vecino, a punto de sacarla

Y no abandonamos las alegorías con el pito entre manos: con esta imagen sexy, Gerard Alegre Dòria, El Último Vecino, asegura que mirándose el temita que “esto ya está casi listo”. Evidentemente, se refiere a una canción nueva, posiblemente del disco en el que lleva tiempo trabajando. Pero algún seguidor ha obviado la metáfora y se lo ha pedido literalmente: que la enseñe. ¿O se referiría a la música? 🤔

La técnica pictórica de Bejo

Uno que sí saca disco de forma inminente es el canario Bejo, que ha anunciado la publicación este mismo viernes de ‘Chachi Chacho’. Para animar a la pre-compra y el pre-guardado de este trabajo en streaming y digital, ha decidido sortear uno de sus famosos y cotizados “dibejos” entre los que sigan una serie de instrucciones un poco random e improbables, como chuparse un codo. Pero lo mejor del vídeo es ver el proceso creativo del cuadro en cuestión, que Bejito ha pintado, cual Christy Brown… ¡con su pie izquierdo!

Hidrogenesse y la transfusión de “pelo ganglio”

En los últimos días el sin par dúo Hidrogenesse ha publicado el miniálbum ‘¿De qué se ríen los españoles?‘, cuya edición limitada en vinilo se ha agotado, por cierto. En este proceso creativo, han colaborado con Xoxé Tétano, ex-miembro del los desaparecidos Ganglios y ahora realizador de videoclips. Pero Tétano no solo les ha prestado su talento para el vídeo de ‘Pasodoble de los esqueletos’ sino que, como muestra esta foto, les ha prestado su rapado pelo ganglio para que Genís y Carlos se transfusionen un poquito de flequillo en sus exiguas cabelleras.

Joe Crepúsculo y las restricciones de la fase 3

Terminamos con una reacción a las restricciones de la fase 3 en la desescalada del estado de alarma que ha determinado en Gobierno español. Concretamente, a la que indica que las discotecas y clubs nocturnos podrán abrir pero con una reducción de aforo de no más del 30% y –el quid de la cuestión– sin poder usar la pista de baile. Joe Crepúsculo se ha manifestado al respecto con un mensaje velado (y velada también su cara tras un tierno osito de peluche) que alude a uno de sus hits más conocidos.