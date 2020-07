Primeras impresiones sobre el nuevo disco de Alanis Morissette, otro trabajo solo apto para fans

Alanis Morissette publica hoy su nuevo disco, ‘Such Pretty Forks in the Road’, que llega 8 años después del anterior. En todo este tiempo, la cantante canadiense-americana, conocida por el álbum multimillonario ‘Jagged Little Pill‘, uno de los más vendidos de la historia, ha vivido una serie de experiencias que han inspirado sus nuevas canciones. Como explica Apple Music, la artista «ha sufrido varios abortos,» ha viso el «nacimiento de su segundo y tercer hijo», ha vivido las «profundidades de la depresión post-parto» y «ha descubierto que su manager le ha estado robando millones de dólares durante la última década».

El nuevo disco de Alanis se ha presentado lógicamente con un single llamado «razones por las que bebo» que se ha vuelto a quedar muy lejos de sus grandes logros. ‘Reasons I Drink’ es de hecho el corte más uptempo de un disco dominado por las baladas en el que se percibe a la autora de ‘Thank You’ bastante falta de inspiración, lo cual no será una sorpresa para quien opine que a la artista se le apagó la llama hace años, en torno a la época ‘So-Called Chaos’ o incluso antes. Los pianos y las cuerdas forman el fondo de cortes como ‘Diagnosis’, ‘Losing the Plot’ o ‘Her’, mientras las atmósferas son lúgubres en ‘Reckoning’, que incorpora una guitarra Western, o ‘Nemesis’. La canción buenrollera del disco sería ‘Sandbox Love’, que sí presenta un estribillo bastante distintivo en el que se repite varias veces la palabra «fuck».

Como de costumbre, las letras de ‘Such Pretty Forks in the Road’ son de lo más destacable del álbum por lo distintivo de la firma de su autora: ‘Ablaze’ está dedicada a los hijos de Alanis, ‘Diagnosis’ a su depresión, ‘Her’ a su espiritualidad, ‘Reasons I Drink’ a «sobrevivir a esta enferma industria» y ‘Losing the Plot’ deja un estribillo marca de la casa en el que aparece el verbo «supermujerear» entre menciones a «renacer» y a «resurgir como el Ave Fénix».

La crítica no aupará ‘Suck Pretty Forks in the Road’, como tampoco lo hizo con ‘Flavors of Entanglement‘ y ‘Havoc and Bright Lights‘… mientras el público está mostrando reacciones más positivas ante este nuevo trabajo. En nuestros foros se echa en menos cierto dinamismo en este disco lleno de baladas dramáticas, pero se destaca la voz de Alanis y las maduras letras del disco, así como su ambientación, «muy diferente a sus ultimas producciones». En los foros anglosajones el álbum está entusiasmando a ciertos usuarios y ‘Sandbox Love’ o ‘Nemesis’ parecen las canciones favoritas.