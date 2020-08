Escucha lo nuevo de Cabaret Voltaire, Bright Eyes, Cut Copy, Angel Olsen, The Legends, Erasure…

Como cada final de agosto, con el nuevo «curso» a la vuelta de la esquina, la cosa en el mercado musical se anima notablemente. Tras unas semanas al ralentí, hoy se publica una buena cantidad de nuevos álbumes, encabezados por el esperado nuevo álbum de The Killers, ‘Imploding the Mirage’, demorado por la pandemia. Junto a él, el regreso tras casi una década de ausencia de Bright Eyes, más nuevos álbumes de Cut Copy, The Lemon Twigs, Maluma, Erasure, Matmos –un mastodóntico disco de 44 canciones con colaboraciones de Oneohtrix Point Never, Yo La Tengo o Mouse On Mars–, el rapero Nas, Bully, The Legends, The Waterboys, blackbear, Dan Croll, Odina –proyecto de la barcelonesa afincada en Inglaterra Blanca Romeo–, Cold War Kids –segunda parte de ‘New Age Norms’–, Dent May, Guided By Voices, Chuck Prophet, No Joy, H.C. McEntire, The Wailers, una nueva mixtape de Vic Mensa y el debut de los australianos Pop Filter (editado en España por Bobo Integral, el modesto sello comandado por Gonzalo de El Palacio de Linares). Además, EPs de Troye Sivan, Jonathan Wilson o Snow Patrol amplían aun más la oferta.

Por supuesto, no es menos este viernes 21 de agosto en cuanto a singles. Si en los últimos días ya habíamos llamado la atención sobre las novedades de Phoenix, London Grammar, A.G. Cook, Katy Perry, Father John Misty, METZ, Iggy Azalea & Tinashe, hoy sumamos a estos nuevos singles de BTS, Mariah Carey & Ms. Lauryn Hill, Angel Olsen, Roosevelt, Astrid S, Pharrell Williams & Jay-Z, Cabaret Voltaire, Sidonie, CHAI & Hinds –inesperado single conjunto de los grupos de chicas nipón y madrileño, respectivamente–, Juanes, Arlo Parks, Deftones, Sweet Barrio, Ethan P. Flynn (gran promesa del sello de The xx), Dirty Projectors, Will Butler (Arcade Fire), Bazzi, Aluna, The Bats, Bill Callahan (solo y colaborando con Thor & Friends), Dizzee Rascal & Chip, Bely Basarte, Boy Pablo, Aleesha, Confidence Man, Omar Apollo, The Neighbourhood y un puñado de promesas femeninas como Vera Blue, Tate McRae, Madison Beer o FLETCHER.

Por último, no descuidamos en Ready for the Weekend otro tipo de lanzamientos como un EP de Taylor Swift con material extra de ‘folklore’, el recopilatorio de demos de ‘To Bring You My Love’ de PJ Harvey, la aportación de Sia a una serie de canciones infantiles, un remix de Tame Impala a cargo de Four Tet, nada menos, un adelanto de un próximo álbum navideño que promete Dolly Parton y versiones tan coherentes como Luna interpretando (y llevando a superar los 10 minutos) el mítico ‘Marquee Moon’ de Television o tan bizarras como Don Diablo apropiándose de ‘Mr. Brightside’ de los protagonistas del día, The Killers.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»