30 millones de visitas en 3 horas: BTS fulminan récords con ‘Dynamite’, su primer tema 100% en inglés

Esta semana os hablábamos de la llegada a España de su disco ideado para el mercado japonés, pero la banda surcoreana por supuesto ya estaba pensando en otras cosas. Este mismo viernes BTS publican ‘Dynamite’, la que es su primera canción 100% en inglés, que se espera que dada su fama internacional, sea un rival para ‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion, actual número 1 en el Global de Spotify y en el Billboard Hot 100 muy cómodamente, posición que mantendrá en la lista del martes, por encima del mismísimo regreso oficial de Drake.

Pero ‘Dynamite’ suma 30 millones de visualizaciones en 3 horas en Youtube, por lo que está llamada a reventar récords de manera internacional y a desbancar a ‘WAP’ en la lista que se publicará dentro de 10 días. Por un lado, está su melodía amable, algo que podrían haber escrito los primeros Maroon 5, Take That, NSync o incluso Greg Alexander y Chumbawamba, con subida de tono tipo “Old Eurovisión” al final. Y por otro está su colorido y simpático videoclip, marca de la casa, en el que vemos a los diferentes miembros de la boyband disfrutar de esta luminosa y optimista melodía, lo mismo en la intimidad de sus cuartos que en una tienda de discos.

Si en dicha tienda de discos avistamos un vinilo de Wham!, separados unos años antes de que los miembros de BTS vinieran al mundo, la letra de la canción referencia a los Rolling Stones («King Kong, kick the drum / Rolling on like a Rolling Stone»), pues parece difícil que se refieran a Bob Dylan. Otra rima lozana es aquella que casa «ding-dong» con «phone» y «ping pong».

El grupo ha dicho que no estaba en sus planes sacar esta canción, pero que querían ofrecer a sus seguidores algo optimista y desenfadado en tiempos de COVID-19. De ahí probablemente versos tan alegres como «trae a un amigo / únete a la multitud / y quien quiera que venga». Deducimos por tanto que no hay un álbum terminado para publicar de manera inmediata, sino que de momento es un tema suelto para sus fans, aunque con BTS nunca se sabe: en un par de años hemos visto cómo sacaban el EP ‘Map of the Soul: Persona’, el álbum ‘Map of the Soul 7’ o el citado compilatorio japonés, que recibe el nombre de ‘Map of the Soul: 7 – The Journey’. La banda también es noticia porque su película ‘Bring The Soul: The Movie’ podrá verse en los cines de España del 28 al 30 de agosto.

Se espera que BTS presenten ‘Dynamite’ en la próxima ceremonia de los MTV Video Music Awards, en la que Lady Gaga y Ariana Grande estrenarán al fin en vivo ‘Rain On Me’. La ceremonia del 30 de agosto, que se celebrará sin público, se pone interesante dada la lista de artistas confirmados, que incluye a The Weeknd, Miley Cyrus para terminar de convertir en éxito ese ‘Midnight Sky’ que le está funcionando muy bien, Doja Cat y Maluma, que publica su nuevo álbum ‘Papi Juancho’ hoy, entre otros. Chloe x Halle, pese a lo que ha gustado ‘Do It‘, habrán de conformarse con el pre-show.