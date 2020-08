Katy Perry canta a las mujeres que «sostienen el mundo, y en tacones» en ‘What Makes a Woman’

Katy Perry estrena esta tarde otra de las canciones de su nuevo disco ‘Smile’, a la venta la semana que viene, el 28 de agosto. Conocemos ya muchas de las grabaciones que componen este álbum, como la exitosa ‘Never Really Over’, la interesante ‘Harleys in Hawaii‘, y canciones que han funcionado más o menos como “sleeper” como ’Daisies’ o ‘Smile’. Las sosas ‘Small Talk’ y ‘Never Worn White’ son finalmente bonus tracks.

A las puertas de un nuevo «New Music Friday», Katy Perry, implicadísima en esta promoción pese a estar embarazada de 9 meses, estrena nuevo tema. Se trata del corte que cierra la secuencia de la edición normal, con un título muy descriptivo, ‘What Makes a Woman’. Sobre unos acordes que recuerdan a los inicios country de su carrera, la cantante reflexiona sobre feminismo, preguntándose qué es aquello que «construye», que «hace» a una mujer. «¿Es el modo dulce en el que hablo? ¿Mi piel suave? ¿hasta qué punto puedo ser una zorra?», se pregunta en la primera estrofa. En la segunda, sigue esa línea: «¿es el modo en que me corto el pelo y no me pongo maquillaje?». Por el contrario, el estribillo, indica que ni «en toda una vida» se podría «describir» aquello que define a una mujer.

Por si no quedaba claro, Katy Perry ha declarado a Billboard, hablando sobre esta canción, que «las mujeres somos muchísimas cosas, no solo una. Tan camaleónicas, versátiles, adaptables y transformativas. Podemos soportar el peso del mundo en la espalda y hacerlo en tacones. Y hacer que parezca que es sin esfuerzo». Al estar embarazada mientras hacía este disco, dice que ‘What Makes a Woman’ dice que también está dedicada a su hija.

Mientras la producción del álbum tiene algún pequeño toque electrónico, como sacado de la era ‘Witness’, se ha compartido una versión en vivo en Youtube más desnuda. En los créditos del tema figura, por cierto, Sarah Hudson, que ya ha trabajado con Katy en ‘Dark Horse’, ‘Swish Swish’ o ‘Hey Hey Hey’, y más recientemente con Dua Lipa en ‘Levitating‘.

Recientemente Katy Perry estrenó el vídeo de ‘Smile’ y en los comentarios, el usuario juka nos dejaba un interesantísimo análisis del mismo: «Es un pedazo de vídeo con una animación de peli Pixar y con miles de metáforas detrás: de cómo Katy recuperó la sonrisa, ella como payasa, abandonada por sus fans (dejándola tirada con el coche), azotada por la depresión (la araña, las cajas), siendo ella su peor enemiga (tirándose cuchillos) y cómo consiguió salir de todo eso gracias a Orlando (el príncipe), su bebé (la pequeña payasa) y dejando de tomarse en serio (en vez de perseguir comerse la tarta, como metáfora de éxito, ignorándola y tirándosela encima).