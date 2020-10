Post Malone devuelve el favor a Ty Dolla $ign cantando en la agradable ‘Spicy’

Ty Dolla $ign, uno de los raperos favoritos de las estrellas del pop, y de también de muchos raperos, lo cual viene a ser lo mismo en realidad, ha anunciado que su nuevo disco ‘Featuring Ty Dolla $ign’ sale este viernes 23 de octubre. El título tiene gracia porque el largo se compone de 25 pistas, la mayoría de las cuales son colaboraciones con otros artistas. Está incluida aquella locura de canción que reunía a Kanye West, FKA twigs y Skrillex en un único lugar; serpentwithfeet y Burna Boy protagonizan sus propios interludios, y también asoman por el tracklist Nicki Minaj, Thundercat, Kehlani, Future… o Post Malone.

El autor del exitosísimo ‘Hollywood’s Bleeding’ aparece como artista invitado en el enésimo adelanto del álbum que se ha dado a conocer hoy (ya se conocían ‘Expensive’ con Nicki o la referenciada ‘Ego Death’). ‘Spicy’ es la pista 5 nada menos, por lo que difícilmente pasará desapercibida en un disco tan largo, pero además tiene toda la pinta de dar a ambos artistas un nuevo éxito en las listas.

La fórmula de ‘Spicy’, en este caso, aúna un agradable ritmo trap-pop con la melodía de una guitarra española… mientras Post Malone no deja de aportar su reconocible vibrato estreñido. Posty y Ty Dolla ya habían aparecido juntos en ‘Psycho’, uno de los mayores éxitos del primero… aunque fuera un horror para algunos. De hecho, Posty menciona ‘Psycho’ en su estrofa, dedicada en su mayor parte a una mujer que «baja los pantalones» al cantante sin importarle que él esté ocupado. Os dejamos con el tracklist de ‘Featuring Ty Dolla $ign’:

1. Intro

2. Status

3. Temptations feat. Kid Cudi

4. Serpentwithfeet Interlude

5. Spicy feat. Post Malone

6. Track 6 feat. Kanye West, Anderson .Paak, and Thundercat

7. Freak feat. Quavo

8. Double R feat. Lil Durk

9. Expensive feat. Nicki Minaj

10. Burna Boy Interlude

11. Tyrone 2021 feat. Big Sean

12. It’s Still Free TC

13. Real Life feat. Roddy Ricch and Mustard

14. Nothing Like Your Eyes

15, By Yourself feat. Jhené Aiko and Mustard

16. Universe feat. Kehlani

17. Lift Me Up feat. Future and Young Thug

18. Time Will Tell

19. Dr. Sebi

20. Powder Blue feat. Gunna

21. Everywhere

22. Slow It Down

23. Your Turn feat. Musiq Soulchild, Tish Hyman, and 6LACK

24. Return

25. Ego Death feat. Kanye West, FKA Twigs, and Skrillex