Mueveloreina protestan contra el toque de queda y se declaran «insurgentes»

Este fin de semana el gobierno ha declarado un nuevo estado de alarma en todo el país, que esperan pueda prolongarse durante más de 6 meses, hasta el 9 de mayo. Lo ha hecho a petición de 10 comunidades autónomas y Melilla, y con el objetivo de impedir la movilidad interprovincial y de que cada una pueda imponer un toque de queda, «a la carta», entre las 23.00 horas y las 6 de la mañana, hora arriba, hora abajo.

El «ocio nocturno» es el objetivo y la noticia no ha sentado muy bien a algunos artistas, entre ellos Mueveloreina. Los autores de pequeños hits como ‘Vivas’, temazos como ‘Voy’ y discos como ‘Carne‘ han criticado en Instagram las nuevas medidas, declarándose insurgentes: «Al parecer este virus es como PedroLadroga, joven y vampiro. Que sólo sale de noche… Como dijo un compañero nuestro: Preguntaros una cosa, dónde estaríamos si fuese el PP el que estuviese en el gobierno impidiéndonos reunirnos con amigos, salir a pasear, beber hasta las 12 o simplemente salir a la calle… Estaríamos en las calles quemando bidones de gasolina y partiéndonos la boca, con todo el elenco de la cultura bombardeando con discursos sus redes y presionando para recuperar el puto sentido común. Yo me declaro insurgente».

Continúan: «Voy a salir a partir de las 23h, a sentarme en un puto banco, porque quiero. Follar en un callejón y beberme una copa pasaditas las 2. No quiero escribir canciones que nos recuerden a esto. Ya no me parece divertido. Ya no me parece que sea como para escribir canciones o pensar guiones. No quiero escribir nada que me haga recordar esta sodomía por la que me están obligando a pasar. Yo me declaro insurgente, voy a salir a partir de las 23h hasta acumular todas las multas que pueda acumular una persona libre, que sólo está ejerciendo su Libertad de existencia. Nos la están clavando y ni la notamos de lo dilatado que tenemos el culo».

El post ha recibido el apoyo de numerosos músicos (Delaporte, Ganges, Brigitte Laverne o Blackpanda están entre los «likes») y también ha recibido algunas críticas que los sitúan en el entorno ideológico de Miguel Bosé. Una usuaria les indica: «mejor nos ponemos un vídeo conspiranoico de Youtube para abrir los ojos, ¿no? La gente en los hospitales agotados mentalmente de la presión de no contagiarse para no contagiar a familiares y vosotros lloriqueando por cumplir unas reglas mínimas, no es esta la sociedad insolidaria que nos merecemos». Mueveloreina han respondido: «Entiendo que no comes de lo mismo que comemos nosotros y la gran mayoría de amigos y compañeros como técnicos, promotores, camareros, relaciones públicas, dj’s, realizadores, en fin… Efectivamente sociedad insolidaria, tú lo has dicho».

Mueveloreina han sido noticia recientemente por publicar ‘MEGAMIX 2020’, un EP inspirado en los míticos discos recopilatorios de canciones del verano de la década de los 2000 en el que caben ritmos como la salsa y el reggaetón. Antes habían sacado un tema llamado ‘Loquito’ en la que incitaban a «quitarse la mascarilla» en aquel momento en plan sexy. De «Quítate la mascarilla / Pa’ que puedas decirme todo lo que pica» a la respuesta «me lo quito todo por ti». El grupo nos aclara que esta canción era en verdad «una metáfora de las máscaras que llevamos normalmente», jugando con el doble sentido.