Dani Martín, último invitado a La Resistencia, firma el nuevo número 1 de álbumes en España

Dani Martín firma el nuevo número de álbumes en España con su nuevo disco ‘Lo que me dé la gana’. El ex integrante de El Canto del Loco suma así 4 de 4, pues tanto su debut en solitario de 2010 ‘Pequeño’ como su disco de 2013 ‘Dani Martín‘ y el siguiente publicado en 2016, ‘La montaña rusa‘, también fueron número 1 en su momento. Haciendo efecto cadena, el recopilatorio ‘Aquellos años locos’ de El Canto del Loco vuelve a entrar en lista, en el número 72.

El autor de ’16 añitos’ ha sido uno de los últimos invitados al plató de La Resistencia, donde además de promocionar ‘Lo que me dé la gana’, ha hablado sobre fútbol o sobre su aversión a las redes sociales. En el momento cumbre de la entrevista, Broncano pregunta a Martín sobre las colaboraciones que ha hecho en el pasado, con gente como Robbie Williams o Miguel Bosé. En relación al segundo, Broncano pregunta que «en qué época» y el músico contesta: «en otra». Dani Martín dice que guarda cariño a Bosé porque «cree que ha hecho muchas cosas por la música española» pero que, en cuanto al tema de la salud, cree «más en los científicos y en la medicina, lo otro no me lo creo tanto».



Volviendo a la lista de álbumes, el nuevo álbum de estudio de La Pegatina, ‘Darle la vuelta’, entra en el número 5 y ‘ENOC‘ de Ozuna cae al 3 debido a que ‘La dirección de tu suerte’ de Miriam Rodríguez re-entra en lista directo al número 2 tras la publicación de su edición física. El álbum veía la luz originalmente el pasado mes de abril solo en formato digital debido a que las tiendas estaban cerradas por la crisis sanitaria, y entraba en el número 10. Cepeda, compañero de edición de Miriam en Operación Triunfo 2017, cae del 1 al 6 con ‘Con los pies en el suelo’, y Arcángel firma la última entrada dentro del top 10 con ‘Los favoritos 2’, que entra en el número 9. ‘El regreso de Abba‘ de Sidonie sube del 32 al 8.

Más adelante aparecen las entradas de ‘Wildflowers & All the Rest’ de Tom Petty en el número 11, ‘Funk Experience’ de R de Rumba & Porcel en el 19 y ‘Live at the Forum MMXVIII’ de Eagles en el 23. En el 29, Matt Berninger de The National coloca su álbum en solitario ‘Serpentine Prison‘ en el 29 (aquí, nuestra entrevista con el artista) y BTS colocan su EP de 2014 ‘Skool Luv Affair’ en el 38. Cabe destacar la entrada, en el número 68, de ‘Las montañas’ de Delaporte. Su primer disco ‘Como anoche‘ llegó al número 36 de la vieja lista de streaming el año pasado (desde este año, la lista de álbumes aúna ventas y streaming).

En cuanto al resto de entradas, C. Tangana, nuevo número 1 de singles en España, entra en el 42 con su EP ‘Bien :(‘ (suponemos que tras la puesta a la venta de nuevos «bundles» camiseta + vinilo en su web) y Dire Straits aparecen en el 51 con ‘The Studio Albums 78-91’. Finalmente, The Vamps colocan ‘Cherry Blossom’ en el 63 y ‘Gigantes’ de Playa Cuberris cierra la lista de entradas en la lista de álbumes, apareciendo en el 69.