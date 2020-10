Adele recibe críticas por su escena en Saturday Night Live sobre el turismo sexual en África

Adele se libró de las críticas por apropiación cultural cuando acudió a una festividad caribeña de Londres con moños bantú porque se entendió -razonablemente- que se estaba integrando en dicha festividad. Ahora la británica se enfrenta a críticas por uno de los ‘skits’ en los que ha participado en Saturday Night Live, en el que ella y dos actrices interpretan a dos mujeres blancas que viajan a África en busca de sexo con «hombres de las tribus» y de sus «enormes bambús».

Todo en Saturday Night Live es una sátira y una broma, pero la emisión de esta escena ha sentado particularmente mal pues coincide con las protestas en Nigeria por la brutalidad policial que han dejado decenas de muertos. No ha ayudado nada a apaciguar las críticas que precisamente esta sea la escena de Saturday Night Live en la que Adele se sale del personaje porque no puede aguantarse la risa.

En Twitter, una persona ha expresado que «la escena de África es ignorante, ofensiva e inapropiada» ya que «hombres y mujeres en Nigeria, Namibia, África del Sur y la República Democrática del Congo están luchando por sus vidas y reducir el continente a un destino sexual para mujeres blancas es vergonzoso». Otra persona ha apuntado directamente a Adele: «la misma mujer que está saliendo con un hombre negro y lleva moños bantú ha decidido que es buena idea aparecer en un skit sobre mujeres blancas divorciadas que viajan a África para fetichizar a los hombres negros» (se rumorea que Adele sale con el rapero Skepta).

Sin embargo, la escena también ha producido elogios de quien ha entendido que su burla hacia las mujeres blancas retratadas -y no hacia los hombres africanos- no puede ser más clara. Una persona ha escrito: «soy de África del Sur y esta es una representación terriblemente preciso del modo en que las mujeres americanas se comportan cuando están en África». Y otro ha dicho que «el sentido de la escena es (visibilizar) que (todo esto del turismo) sexual es ridículo». Y luego hay quien simplemente no ve en este ‘skit’ nada ni divertido ni ofensivo, sino simplemente aburrido.