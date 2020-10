Dua Lipa estrena ‘Fever’ con Angèle y anuncia concierto en streaming

Dua Lipa ha estrenado su prometido nuevo single con la cantante francesa Angèle, el cual aparecerá en una edición especial para Francia de ‘Future Nostalgia‘. Es una de las canciones que puedes escuchar en nuestra playlist de novedades actualizada.

Sin llegar a los 3 minutos de duración como tantas composiciones de pop de hoy en día, ‘Fever’ es una producción disco-pop típica de Ian Kirkpatrick, la persona detrás de ‘New Rules’, ‘Don’t Start Now’ y ‘Pretty Please‘. Sin embargo, su sonido recuerda más bien a las producciones de Kirkpatrick para Selena Gomez, en concreto ‘Look at Her Now’. El tema es materia de «bonus track» y como tal aparece en el álbum de la cantante británica a partir de hoy.

Aprovechando su buena racha entre que ‘Levitating’ al fin es un hit mundial y que hoy llega a las plataformas este nuevo single -y queda un videoclip por estrenar-, Dua Lipa ha anunciado concierto en streaming, como recientemente han hecho Billie Eilish o Kylie Minogue. Volviendo a aunar pasado y futuro, el concierto lleva por título ‘Studio 2054’ y podrá verse a partir del 27 de noviembre.

Según la nota de prensa oficial, ‘Studio 2054’ será un «viaje caleidoscópico a través del tiempo, el espacio, las bolas de espejo, las postas de patinaje, los sombreros de copa, los ritmos contundentes, los bajos palpitantes y un absoluto canastazo con lo mejor de todos los tiempos visto en la cultura de clubs a lo largo de las décadas». La misma nota indica que ‘Studio 2054’ será «más una película en vivo que un concierto típico» y que, en ella, podremos ver a Dua «merendándose la pista de baile» junto a un puñado de «invitados estelares, performers sorpresa, acróbatas y artistas». Sonarán tanto el debut de Dua como ‘Future Nostalgia’ y su versión remezclada.